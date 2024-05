Vse manj upanja za Arsenal: City ne popušča, zmlel je tudi Fulham

Nogometaši Manchester Cityja so trdno odločeni, da iz rok ne izpustijo priložnosti in še četrtič zapovrstjo ter šestič v zadnjih sedmih letih osvojijo angleško ligo. V 37. krogu so v gosteh s 4:0 premagali londonski Fulham, s tem pa na lestvici prehiteli Arsenal, s katerim imajo zdaj enako število odigranih tekem.