Vse na enem mestu: Arsenal do remija, Real nadigral City

Nogometaši londonskega Arsenala so na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov v gosteh proti Bayerju iz Leverkusna iztržili neodločen izid 1:1. Real Madrid je po klasičnem "hat-tricku" s 3:0 odpravil neprepoznavni Manchester City. Norveški palček Bodo/Glimt nadaljuje svojo evropsko pravljico, tokrat je bil kar s 3:0 boljši od lizbonskega Sportinga, medtem ko je PSG šele v drugem polčasu strl odpor Chelseaja za zmago s 5:2. Več pa v spodnjih video vrhuncih.