Vse na enem mestu: Arsenal do remija, Real nadigral City

Liga prvakov, osmina finala, prve tekme, izidi sredinih tekem:
Bayer Leverkusen - Arsenal 1:1 (0:0)
Bodö/Glimt - Sporting 3:0 (2:0)
PSG - Chelsea 5:2 (2:1)
Real Madrid - Manchester City 3:0 (3:0)
Nogometaši londonskega Arsenala so na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov v gosteh proti Bayerju iz Leverkusna iztržili neodločen izid 1:1. Real Madrid je po klasičnem "hat-tricku" s 3:0 odpravil neprepoznavni Manchester City. Norveški palček Bodo/Glimt nadaljuje svojo evropsko pravljico, tokrat je bil kar s 3:0 boljši od lizbonskega Sportinga, medtem ko je PSG šele v drugem polčasu strl odpor Chelseaja za zmago s 5:2. Več pa v spodnjih video vrhuncih.
