Vse na enem mestu: City ugnal Napoli, novinec Kairat brez možnosti v Lizboni

Liga prvakov, 1. krog, izidi tekem:
- torek, 16. september:
Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)
PSV Eindhoven - Union St. Gilloise 1:3 (0:2)
Benfica - Qarabag 2:3 (2:1)
Juventus - Borussia Dortmund 4:4 (0:0)
Real Madrid - Marseille 2:1 (1:1)
Tottenham - Villarreal 1:0 (1:0)
- sreda, 17. september:
Olympiakos - Pafos 0:0
Slavia Praga - Bodö/Glimt 2:2 (1:0)
Ajax - Inter 0:2 (0:1)
Bayern München - Chelsea 3:1 (2:1)
Liverpool - Atletico Madrid 3:2 (2:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico).
PSG - Atalanta 4:0 (2:0)
- četrtek, 18. september:
Club Brügge - Monaco 4:1 (3:0)
Koebenhavn - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)
Eintracht Frankfurt - Galatasaray 5:1 (3:1)
Manchester City - Napoli 2:0 (0:0)
Newcastle - Barcelona 1:2 (0:2)
Sporting - Kairat Almaty 4:1 (1:0)
