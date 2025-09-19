Svetli način
Nogomet

Vse na enem mestu: City ugnal Napoli, novinec Kairat brez možnosti v Lizboni

Ljubljana, 19. 09. 2025 00.49 | Posodobljeno pred 14 dnevi

A.V.
Uvodni teden nove sezone elitne Lige prvakov se je zaključil z zanimivimi četrtkovimi tekmami, med katerimi je največ zanimanja požel obračun med Newcastlom in Barcelono. Slednja je bila boljša za zadetek in tako slavila z 2:1, podobno uspešen je bil Manchester City na domači zelenici proti Napoliju (2:0), Eintracht iz Frakfurta pa je kar s 5:1 odpravil nemočni Galatasaray. Več pa v spodnjih videih.

  • Vrhunci četrtkovih tekem Lige prvakov (drugi del)
    12:49
    Vrhunci četrtkovih tekem Lige prvakov (drugi del)
  • Vrhunci četrtkovih tekem Lige prvakov (1. del)
    08:45
    Vrhunci četrtkovih tekem Lige prvakov (1. del)
  • Anthony Gordon poskrbel za edini gol Newcastla (1:2)
    01:03
    Anthony Gordon poskrbel za edini gol Newcastla (1:2)
  • Marcus Rashford zabil tudi drugi gol na tekmi (0:2)
    01:03
    Marcus Rashford zabil tudi drugi gol na tekmi (0:2)
  • Marcus Rashford zadel za 1:0 za Barco
    00:51
    Marcus Rashford zadel za 1:0 za Barco

 

Liga prvakov, 1. krog, izidi tekem:

- torek, 16. september:

Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)

PSV Eindhoven - Union St. Gilloise 1:3 (0:2)

Benfica - Qarabag 2:3 (2:1)

Juventus - Borussia Dortmund 4:4 (0:0)

Real Madrid - Marseille 2:1 (1:1)

Tottenham - Villarreal 1:0 (1:0)

- sreda, 17. september:

Olympiakos - Pafos 0:0

Slavia Praga - Bodö/Glimt 2:2 (1:0)

Ajax - Inter 0:2 (0:1)

Bayern München - Chelsea 3:1 (2:1)

Liverpool - Atletico Madrid 3:2 (2:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico).

PSG - Atalanta 4:0 (2:0)

- četrtek, 18. september:

Club Brügge - Monaco 4:1 (3:0)

Koebenhavn - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)

Eintracht Frankfurt - Galatasaray 5:1 (3:1)

Manchester City - Napoli 2:0 (0:0)

Newcastle - Barcelona 1:2 (0:2)

Sporting - Kairat Almaty 4:1 (1:0)

nogomet liga prvakov vrhunci četrtkovih tekem barcelona newcastle
