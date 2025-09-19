Vse na enem mestu: City ugnal Napoli, novinec Kairat brez možnosti v Lizboni

Uvodni teden nove sezone elitne Lige prvakov se je zaključil z zanimivimi četrtkovimi tekmami, med katerimi je največ zanimanja požel obračun med Newcastlom in Barcelono. Slednja je bila boljša za zadetek in tako slavila z 2:1, podobno uspešen je bil Manchester City na domači zelenici proti Napoliju (2:0), Eintracht iz Frakfurta pa je kar s 5:1 odpravil nemočni Galatasaray. Več pa v spodnjih videih.