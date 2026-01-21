Vse na enem mestu: Liverpool in Juventus do pomembnih zmag

V 7. krogu skupinskega dela elitne Lige prvakov sta do pomembnih zmag v boju za neposredno uvrstitev v končnico omenjenega tekmovanja prišli zasedbi Liverpoola in torinskega Juventusa. Aktualni angleški prvak je brez večjih težav s 3:0 odpravil francoski Marseille, stara dama pa je doma z 2:0 ugnala lizbonsko Benfico. Več o nocojšnjih obračunih pa v spodnjih video vrhuncih.