Vrhunci Premier League: Liverpool povišal prednost pred Arsenalom in Cityjem

30. krog angleške Premier League je zaznamoval derbi med Manchester Cityjem in Arsnealom, ki visokih pričakovanj ni upravičil, saj sta se moštvi razšli brez zmagovalca (0:0). To je izkoristil Liverpool, ki je doma z 2:1 ugnal Brighton in tako povišal prednost na vrhu lestvice. Vrhunce vseh tekem si oglejte spodaj.