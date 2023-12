Vse na enem mestu: štrije klubi s slovenskimi igralci v izločilne boje

Nogometaši v konferenčni ligi so s 6. krogom končali skupinski del tekmovanja. Klubi s slovenskimi igralci Fenerbahče, Legia Varšava, Slovan Bratislava in Bodö/Glimt so si zagotovili izločilne boje, Aberdeenu, trnavskemu Spartaku in Luganu pa ni uspelo.

V skupini E je slavila Aston Villa, ki je tokrat igrala 1:1 v gosteh pri odpisanem Zrinjskem, varšavska Legia pa si je z drugim mestom priigrala dodatne boje za osmino finala konferenčne lige. Tokrat je z 2:0 odpravila Alkmaar, strelec drugega gola je bil Blaž Kramer, ki je v igro vstopil v 68. minuti.

Skupina H je ponudila dvoboj Fenerbahčeja, pri katerem zaradi poškodbe ni igral Miha Zajc, in Spartaka iz Trnave, kjer je Adrian Zeljković igral celo tekmo, Miha Kompan Breznik pa od 46. minute. Pričakovano so bili boljši Turki, ki so zmagali s 4:0 in osvojili prvo mesto v skupini. Dva gola je prispeval Edin Džeko. Na drugi tekmi je Ludogorec do drugega mesta prišel po zmagi z 1:0 proti Nordsjaellandu, vodilnemu do tega kroga.

V skupini G pa je tretjeuvrščeni Aberdeen tudi s pomočjo Esterja Soklerja, ki je igral od 63. minute, z 2:0 odpravil drugouvrščeni Eintracht, drugi gol je Nemcem zabil prav slovenski napadalec. Skupino pa je osvojil Paok iz Soluna, ki je tokrat s 4:2 odpravil HJK Helsinke.

Nino Žugelj je v skupini D z Bodö/Glimtom gostoval pri Bruggeu in izgubil z 1:3, pri čemer je Žugelj igral od 72. minute. Žan Celar pa je v dresu Lugana igral celo tekmo, a tudi on izgubil, doma ga je ugnal Bešiktaš z 2:0. V tej skupini sta si prvi dve mesti zagotovila Brugge in Bodö/Glimt.

V skupini A je Slovan Bratislava s Kenanom Bajrićem kljub porazu proti Olimpiji osvojil drugo mesto v skupini A in bo nadaljeval v dodatnih tekmah za osmino finala tega tekmovanja. Neposredno v osmini finala konferenčne lige so Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Brugge, Aston Villa, Fiorentina, Paok in Fenerbahče.

V dodatnih bojih za osmino finala konferenčne lige bodo iz tega tekmovanja Slovan Bratislava, Gent, Dinamo Zagreb, Bodö/Glimt, Ludogorec, Eintrahct Frankfurt, Ferencvaros in Legia Varšava. Tam bodo tudi tretjeuvrščeni iz evropske lige, in sicer Olympiakos, Ajax, Betis, Sturm, Servette, Molde, Maccabi Haifa in Union St. Gilloise.