Vse na enem mestu: tudi sredin večer postregel s številnimi mojstrovinami

* Izidi, 1. krog:
- torek, 16. september:
Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)
PSV Eindhoven - Union St. Gilloise 1:3 (0:2)
Benfica - Qarabag 2:3 (2:1)
Juventus - Borussia Dortmund 4:4 (0:0)
Real Madrid - Marseille 2:1 (1:1)
Tottenham - Villarreal 1:0 (1:0)
- sreda, 17. september:
Olympiakos - Pafos 0:0
Slavia Praga - Bodö/Glimt 2:2 (1:0)
Ajax - Inter 0:2 (0:1)
Bayern München - Chelsea 3:1 (2:1)
Liverpool - Atletico Madrid 3:2 (2:1)
PSG - Atalanta 4:0 (2:0)
- četrtek, 18. september:
18.45 Club Brügge - Monaco
18.45 Koebenhavn - Bayer Leverkusen
21.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
21.00 Manchester City - Napoli
21.00 Newcastle - Barcelona
21.00 Sporting - Kairat Almaty
