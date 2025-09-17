Vse na enem mestu: tudi sredin večer postregel s številnimi mojstrovinami

Tudi drugi večer prvega kroga ligaškega dela elitne Lige prvakov je postregel s številnimi izjemnimi potezami in še boljšimi zadetki. Aktualni prvaki Parižani so s kar 4:0 odpravili Atalanto. Bayern je bil s 3:1 boljši od Chelseaja, Inter pa je z 2:0 premagal Ajax. Na Anfieldu je bilo vroče vse do konca, ko je Virgil van Dijk v kapetanskem slogu domačim priigral zmago proti Atleticu s 3:2. Slavia Praga in Bodo/Glimt sta se razšla brez zmagovalca (2:2), enako pa tudi Olympiakos in Pafos (0:0).