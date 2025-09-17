Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Vse na enem mestu: tudi sredin večer postregel s številnimi mojstrovinami

Ljubljana, 17. 09. 2025 23.39 | Posodobljeno pred 8 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.M.
Komentarji
0

Tudi drugi večer prvega kroga ligaškega dela elitne Lige prvakov je postregel s številnimi izjemnimi potezami in še boljšimi zadetki. Aktualni prvaki Parižani so s kar 4:0 odpravili Atalanto. Bayern je bil s 3:1 boljši od Chelseaja, Inter pa je z 2:0 premagal Ajax. Na Anfieldu je bilo vroče vse do konca, ko je Virgil van Dijk v kapetanskem slogu domačim priigral zmago proti Atleticu s 3:2. Slavia Praga in Bodo/Glimt sta se razšla brez zmagovalca (2:2), enako pa tudi Olympiakos in Pafos (0:0).

Več videovsebin
  • Vrhunci sredinih tekem 1. kroga LP (2. del)
    10:46
    Vrhunci sredinih tekem 1. kroga LP (2. del)
  • Vrhunci sredinih tekem 1. kroga LP (1. del)
    07:04
    Vrhunci sredinih tekem 1. kroga LP (1. del)
  • Van Dijk v kapetanskem slogu v izdihljajih tekme za zmago Liverpoola s 3:2.
    02:08
    Van Dijk v kapetanskem slogu v izdihljajih tekme za zmago Liverpoola s 3:2.
  • Mojstrovina Llorenteja za izenačenje na 2.2.
    01:26
    Mojstrovina Llorenteja za izenačenje na 2.2.
  • Marcos Llorente za znižanje izida na 2:1.
    01:12
    Marcos Llorente za znižanje izida na 2:1.
  • Drugi zadetek za Liverpool je v 6. minuti dosegel Mohamed Salah.
    01:22
    Drugi zadetek za Liverpool je v 6. minuti dosegel Mohamed Salah.
  • Prvi zadetek za Liverpool je v 4. minuti dosegel Andrew Robertson.
    01:02
    Prvi zadetek za Liverpool je v 4. minuti dosegel Andrew Robertson.
Preberi še Liverpool v izdihljajih spektakla porazil Oblaka in soigralce
Preberi še PSG uničil Atalanto, Bayern porazil Chelsea, Inter ugnal Ajax
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 1. krog:

- torek, 16. september:

Athletic Bilbao - Arsenal 0:2 (0:0)

PSV Eindhoven - Union St. Gilloise 1:3 (0:2)

Benfica - Qarabag 2:3 (2:1)

Juventus - Borussia Dortmund 4:4 (0:0)

Real Madrid - Marseille 2:1 (1:1)

Tottenham - Villarreal 1:0 (1:0)

- sreda, 17. september:

Olympiakos - Pafos 0:0

Slavia Praga - Bodö/Glimt 2:2 (1:0)

Ajax - Inter 0:2 (0:1)

Bayern München - Chelsea 3:1 (2:1)

Liverpool - Atletico Madrid 3:2 (2:1)

PSG - Atalanta 4:0 (2:0)

- četrtek, 18. september:

18.45 Club Brügge - Monaco

18.45 Koebenhavn - Bayer Leverkusen

21.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

21.00 Manchester City - Napoli

21.00 Newcastle - Barcelona

21.00 Sporting - Kairat Almaty

nogomet liga prvakov liverpool psg bayern inter
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256