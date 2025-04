Vse na enem mestu: vrhunci francoskega prvenstva

V Francoskem prvenstvu je že znano kdo bo znova prvak, a to ne pomeni, da Ligue 1 ne ponuja izjemnega nogometa in odličnih zadetkov. PSG je pred torkovim povratnim obračunom z Aston Villo (vodi 3:1) v Ligi prvakov počival. Drugi Monaco je izkoristil priložnost in se z visoko zmago 3:0 proti Marseillu vsaj za kratek čas približal na 'zgolj' 21 točk zaostanka za vodilnimi Parižani. Izstopala sta tudi obračuna med Le Havrejem in Rennesom ter St. Etiennom in Brestom, na katerih so navijači videli po šest zadetkov. Vse dogodke odličnega 29. kroga smo za vas zbrali na enem mestu.