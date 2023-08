Vse na enem mestu, vrhunci kvalifikacij za Ligo prvakov

Samo še malo je ostalo do skupinskega dela Lige prvakov. Po torkovih povratnih tekmah playoffa kvalifikacij smo dobili še tri udeležence od skupno 32 klubov, ki bodo nastopali v osmih skupinah. Na Kanalu A in VOYO ste si lahko ogledali slavje Brage proti Panathinaikosu. Med tem pa sta v nogometni raj ustopila tudi turški Galatasaray, ki je premagal Molde (2:1) in švicarski Young Boys, ki je z izidom 3:0 slavil proti Maccabiju Haifi. Vse zadetke izjemno zanimivih obračunov si lahko ogledate tu.

Izidi: torek, 29. avgust: izidi prvih tekem *Galatasaray - Molde 2:1 (1:0) 3:2 Panathinaikos - *Braga 0:1 (0:0) 1:2 (Andraž Šporar je igral od 62. minute za Panathinaikos) (Adam Gnezda Čerin je igral od 78. minute za Panathinaikos) (Benjamin Verbič ni igral za Panathinaikos) *Young Boys - Maccabi Haifa 3:0 (2:0) 0:0