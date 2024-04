A.M.

Za nami so prvi četrtfinalni obračuni v Ligi Evropa in Konferenčni ligi. Za največje presenečenje je poskrbela Atalanta, ki je na Anfieldu z 0:3 ugnala Liverpool, zanimivo pa je bilo tudi v Pireju, kjer so navijači na razburljivi tekmi videli pet zadetkov.