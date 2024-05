Vse na enem mestu: vrhunci Lige Evropa in Konferenčne lige

Za nami so povratni četrtfinalni obračuni v Ligi Evropa in tudi Konferenčni ligi. Za največje presenečenje je zagotovo poskrbela Atalanta, ki je s skupnim izidom 3:1 ugnala Liverpool, ki je veljal za enega izmed favoritov za končno zmago v evropski ligi. Veliko pa se bo govorilo tudi o italijanskem derbiju Milana in Rome, kjer so bili slednji uspešnejši in si zagotovili napredovanje v polfinale. Več zanimivosti iz obeh tekmovanj pa si lahko pogledate v priloženih videih.