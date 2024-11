Vse na enem mestu: vrhunci sredinih obračunov Lige prvakov

Nov dan Lige prvakov, nova presenečenja, nove izjemne predstave in predvsem veliko novih golov. Sredini obračuni četrtega kroga ligaškega dela Lige prvakov so nam ponudili vse. Najprej je Club Brugge presenetil do tega kroga nepremagljivo Aston Villo. Bayern in Iter sta z izidom 1:0 premagala Benfico in Arsenal. Izjemni Brest je znova slavil, tokrat je z izidom 2:1 padla Soarta iz Prage. Atalanta je z izidom 2:0 premagala Stuttgart, Barcelona je v Beogradu Crveni zvezdi nasula pet zadetkov (5:2), Salzburg pa je s 3:1 slavil proti Feyenoord.