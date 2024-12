Vse na enem mestu: Vrhunci sredinih obračunov Lige prvakov

Nov dan, novih devet obračunov polnih zadetkov v Ligi prvakov. Jan Oblak je z Atletico Madridom tri gole zabil nemočnemu Slovanu Bratislavi, Lille je na obračunu s Sturmom iz Gradca Jonu Gorencu Stankoviću in Tomiju Horvatu zabil tri, prejel pa dva gola. Pet golov smo videli tudi na obračunu Borussie Dortmund in Barcelone, ki je zmagala s 3:2. Crvena zvezda je v Milanu igrala dobro, a na koncu z izidom 2:1 premoč priznala Milanu. Arsenal je z novo odlično predstavo Bukaya Sake doma s 3:0 premagal Monaco. Po šest golov pa smo videli tudi na obračunih Feyenoorda s Sparto iz Prage (4:2) in Stuttgarta z Young Boys (5:1). Vse zadetke si lahko ogledate spodaj.