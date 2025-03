Vse na enem mestu: vrhunci povratnih tekem osmine finala

Za nami so povratni obračuni osmine finala elitne Lige prvakov. Kot prva se je v četrtfinale uvrstila Barcelona, ki je bila boljša od Benfice. Na Kanalu A ste lahko spremljali obračun Liverpoola in PSG-ja, ki je ponudil pravo poslastico. Na koncu so se napredovanja veselili Parižani, ki so Angleže premagali šele po izvajanju 11-metrovk. Zmagovalcem sta se pridružila še Inter, ki je izločil Feyenoord in Bayern München, ki je bil boljši od Bayer Leverkusna.