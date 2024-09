Vse na enem mestu: Vrhunci vseh tekem 1. kroga Lige prvakov

Težko pričakovano elitno nogometno tekmovanje se je v tem tednu vrnilo na male ekrane. In to s prenovljenim sistemom tekmovanja. Tekme ste, kot sicer ni bilo v navadi, v prvem krogu spremljali kar tri dni zapovrstjo. V torek je zagotovo najbolj navdušil dvoboj Bayerna in Dinama, pri katerem so slednji doživeli pravi polom. V sredo smo se čudili rezultatski ničli na derbiju med Manchester Cityjem in Interjem, v četrtek pa so največ zanimanja poželi slovenski nogometni reprezentantje. Oblakov Atletico se je namreč pomeril z Leipzigom Benjamina Šeška. Uspešnejši so bili Španci. Vse zanimivosti odigranega kroga pa si lahko pogledate v priloženih videih.