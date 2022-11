Vse na enem mestu: vrhunci zadnjega kroga LE in KL

Znani so udeleženci izločilnih bojev nogometne Lige Evropa in Konferenčne lige. Tekme na izpadanje bodo konec februarja. Neposredno pot v osmino finala so si zagotovili Istanbul Basaksehir, Alkmaar, Djurgardens, Sivasspor in Slovan Bratislava Žana Medveda ter West Ham, Villarreal in Partizan. Žreb v vseh treh evropskih klubskih tekmovanjih, tudi Lige prvakov, bo na sporedu v ponedeljek ob 12. uri v Nyonu. Prenos na naši spletni strani 24ur.com.

