Vse na enem mestu, vrhunci zadnjih tekem kvalifikacij za Ligo prvakov

Samo še malo je ostalo do skupinskega dela Lige prvakov. Po sredinih povratnih tekmah playoffa kvalifikacij smo dobili še zadnje tri udeležence od skupno 32 klubov, ki bodo nastopali v osmih skupinah. Na Kanalu A in VOYO ste si lahko ogledali prepričljivo slavje PSV-ja proti Rangers (5:1). Poleg Nizozemcev so se napredovanja v skupinski del veselili tudi navijači in igralci Antwerpna in Kopenhagna. Vse zadetke smo za vas pripravili na enem mestu. Jutri ob 18.00 pa si na naši spletni strani le oglejte neposreden prenos žreba skupin v Monte Carlu.