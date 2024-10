Vse na enem mestu: zmaga Dinama v Salzburgu, Feyenoord presenetil Benfico

Tretji krog elitne Lige prvakov je prinesel nekaj presenetljivih izidov. Mednje lahko zagotovo štejemo zmago Feyenoorda na gostovanju pri lizbonski Benfici z 2:1 in dokaj prepričljiv uspeh zagrebškega Dinama prav tako na gostovanju v Salzburgu (2:0). Manchester City je pričakovano z visokih 5:0 doma odpravil praško Sparto, medtem ko na obračunih med Atalanto in Celticom iz Glasgowa (0:0) ter Brestom in Bayerjem iz Leverkusna (1:1) nismo dobili zmagovalca. Več pa v spodnjih video vrhuncih sredinih tekem.