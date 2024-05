Po opravljenih polfinalnih obračunih v eminentni Ligi prvakov, ko sta si londonski finale zagotovila madridski Real in dortmundska Borussia, sta znana tudi finalista v drugo in tretje razrednem evropskem klubskem nogometnem tekmovanju. V finalu Lige Evropa se bosta pomerila Bayer iz Leverkusna in Atalanta iz Bergama, v finalu Konferenčne lige pa se bosta udarila italijanska Fiorentina in grški Olympiakos. Razplet v KL in LE v izčrpnih vrhuncih.