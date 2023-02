Vse obtožbe proti Masonu Greenwoodu opuščene

Masona Greenwooda so prvič aretirali konec lanskega januarja zaradi domnevnega posilstva in fizičnega napada na nekdanje dekle Harriet Robson. Robsonova je posnetek verbalnega nasilja, na katerem ji nekdanji fant jasno grozi, objavila na socialna omrežja. Poleg videoposnetka je objavila tudi svoje slike okrvavljenega telesa, polnega modric, in zapisala: "Za vse, ki vas zanima, kaj mi v resnici počne Mason Greenwood."