Vse prej kot lahko gostovanje brezhibnega Porta pri Gil Vicenteju

Za Portom je porazen začetek Lige prvakov. Varovanci Francesca Fariolija so izgubili na vseh treh uvodnih tekmah in med evropsko elito zasedajo katastrofalno 34. mesto. Na Portugalskem pa je stanje zmajev popolnoma drugačno. Na osmih tekmah so vpisali prav toliko zmag in ostajajo ena izmed redkih evropskih ekip, ki v domačem prvenstvu še ni izpustila točke. Danes jih na poti do nadaljevanja izjemnega niza čaka vse prej kot lahka preizkušnja proti Gil Vicenteju.

Ekipa s severa Portugalske zaseda šesto mesto na ligaški razpredelnici, doma pa so presenetljivo klonili zgolj proti novincu med elito Academicu iz Viseua. Nogometaši Porta si bodo želeli proti domači ekipi popraviti evropski okus, ki služi kot neljub črni madež na sicer izrednem začetku sezone. Srečanje si boste lahko ogledali na VOYO, s prenosom začnemo ob 21.25.