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Nogomet

Vseh 55 članic je Čeferina pozvalo, naj se poteguje za nov mandat

Nyon, 08. 10. 2026 16.39 pred 9 minutami 3 min branja 1

Avtor:
24ur.com
49. redni kongres Evropske nogometna zveze (Uefa)

Aleksander Čeferin je ob podpori vseh 55 nacionalnih nogometnih zvez članic Uefe potrdil, da se bo potegoval za nov, zadnji mandat na čelu evropskega nogometa. Na srečanju v Berlinu se je zahvalil za izkazano zaupanje in poudaril, da želi evropski nogomet ohraniti povezan ter Uefo pripraviti na naslednjo generacijo. Evropske zveze so obenem pozvale k temeljiti reformi Fife in novemu vodstvu svetovne nogometne organizacije.

Aleksander Čeferin bi lahko na čelu Uefe ostal do leta 2031.
Aleksander Čeferin bi lahko na čelu Uefe ostal do leta 2031.
FOTO: Luka Kotnik

Kot smo že poročali, je Čeferin naznanil, da se bo prihodnje leto potegoval za četrti mandat na čelu Uefe. Svojo odločitev je predstavil predsednikom in generalnim sekretarjem vseh 55 nacionalnih nogometnih zvez, zbranih v Berlinu. Volitve bodo potekale na kongresu Uefe 22. aprila 2027 v Kazahstanu.

Njegovo kandidaturo spremlja odločna podpora evropske nogometne skupnosti. Nacionalne zveze so ga v zadnjih mesecih soglasno pozvale, naj nadaljuje vodenje organizacije, podporo in spodbudo pa so mu izrazili tudi drugi deležniki evropskega nogometa.

"Nacionalnim zvezam se želim zahvaliti za njihovo zaupanje. V preteklih letih smo se soočali z izjemnimi izzivi in z njimi smo se spoprijeli kot ena ekipa. Pred nami je še pomembno delo, zato sem sprejel njihov poziv. Moja ambicija ostaja enaka: ohraniti evropski nogomet povezan, okrepiti našo igro in Uefo pripraviti na naslednjo generacijo," je poudaril Čeferin.

Ob tem se je posebej zahvalil družini. "Globoko sem hvaležen tudi svoji družini. Ta odločitev veliko zahteva tudi od njih in brez njihovega razumevanja in podpore je ne bi mogel sprejeti."

Soglasen poziv nacionalnih zvez je močan izraz zaupanja v njegovo vodenje. Čeferin je ob sprejetju kandidature v ospredje postavil skupno delo in povezanost evropskega nogometa, ki ju želi ohraniti tudi pri soočanju z izzivi v prihodnjih letih.

Gianni Infantino, prvi mož Fife, je tarča številnih kritikov.
Gianni Infantino, prvi mož Fife, je tarča številnih kritikov.
FOTO: Profimedia

Evropski nogomet za temeljite spremembe v Fifi

Pomemben del berlinskega srečanja je bil namenjen tudi prihodnosti Mednarodne nogometne zveze Fife. Uefa in nacionalne zveze so se dogovorile o jasni smeri reforme Fife.

Nacionalne zveze so ponovile, da so izgubile zaupanje v sedanje vodstvo svetovne nogometne organizacije. Po njihovem prepričanju zgolj institucionalne spremembe ne bodo dovolj. Fifa potrebuje tudi novo vodstvo oziroma ugledno osebnost, ki bo povezovala nogometno skupnost, imela vizijo in izkušnje ter uživala zaupanje v različnih delih sveta.

Med predlaganimi spremembami so jasna razmejitev pristojnosti, preglednejše odločanje in močnejši nadzor. Predsednik Fife bi organizacijo zastopal in zagotavljal njeno strateško vodenje, upravljanje pa bi bilo v pristojnosti generalnega sekretarja. Nadzorni organi bi morali biti zaščiteni pred posegi predsednika in drugih vodilnih.

Evropske zveze zahtevajo tudi, da pomembne odločitve sledijo jasno določenemu postopku posvetovanja in obravnave. Spremembe mednarodnega koledarja tekem in tekmovanj Fife bi morale dobiti soglasno podporo njenega izvršnega biroja.

Reformni predlogi poudarjajo še pregledno razdeljevanje razvojnih sredstev in zaščito nacionalnih zvez pred političnimi vplivi pri financiranju. Vsaka članica bi poleg sredstev programa FIFA Forward prejela najmanj devet milijonov evrov dodatnega financiranja. Sredstev Fife po predlogu ne bi smeli uporabljati za osebne ali volilne interese.

Pogovori o reformah in prihodnjem vodstvu Fife se bodo nadaljevali tudi z nogometnimi zvezami drugod po svetu. Novo srečanje vseh 55 članic Uefe bo potekalo pred 17. novembrom letos.

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nogomet uefa aleksander čeferin

Čeferin po še en mandat na čelu Uefe

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KOMENTARJI1

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mackon08
08. 10. 2026 16.56
Praktično je že dobil novi mandat.
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