Vseh 55 članic je Čeferina pozvalo, naj se poteguje za nov mandat

Kot smo že poročali, je Čeferin naznanil, da se bo prihodnje leto potegoval za četrti mandat na čelu Uefe. Svojo odločitev je predstavil predsednikom in generalnim sekretarjem vseh 55 nacionalnih nogometnih zvez, zbranih v Berlinu. Volitve bodo potekale na kongresu Uefe 22. aprila 2027 v Kazahstanu.

Njegovo kandidaturo spremlja odločna podpora evropske nogometne skupnosti. Nacionalne zveze so ga v zadnjih mesecih soglasno pozvale, naj nadaljuje vodenje organizacije, podporo in spodbudo pa so mu izrazili tudi drugi deležniki evropskega nogometa.

"Nacionalnim zvezam se želim zahvaliti za njihovo zaupanje. V preteklih letih smo se soočali z izjemnimi izzivi in z njimi smo se spoprijeli kot ena ekipa. Pred nami je še pomembno delo, zato sem sprejel njihov poziv. Moja ambicija ostaja enaka: ohraniti evropski nogomet povezan, okrepiti našo igro in Uefo pripraviti na naslednjo generacijo," je poudaril Čeferin.

Ob tem se je posebej zahvalil družini. "Globoko sem hvaležen tudi svoji družini. Ta odločitev veliko zahteva tudi od njih in brez njihovega razumevanja in podpore je ne bi mogel sprejeti."

Soglasen poziv nacionalnih zvez je močan izraz zaupanja v njegovo vodenje. Čeferin je ob sprejetju kandidature v ospredje postavil skupno delo in povezanost evropskega nogometa, ki ju želi ohraniti tudi pri soočanju z izzivi v prihodnjih letih.