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Nogomet

Kaos in vsesplošen pretep na turškem derbiju

Istanbul, 27. 10. 2026 10.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Pretep na obračunu Fenerbahce - Galatasaray

Ponedeljek je bil v turški Super Lig rezerviran za veliki mestni derbi med Galatasarayem in Fenerbahčejem. Zmagovalec je bil domači Galatasaray, ki je po dveh golih Victorja Osimhena slavil z izidom 2:1. A glavna zgodba strastnega večera v Istanbulu je bil vsesplošen pretep po koncu obračuna, v katerem so bili udeleženi številni zvezdniki.

Že po 12 sekundah vročega obračuna je bilo jasno, da bodo nogometaši težko obvladovali svoja čustva. Po prerivanju med borbo za žogo sta se v besedni dvoboj spustila domači branilec Abdulkerim Bardakči in belgijski napadalec Romelu Lukaku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V 29. minuti je sledil lep zadetek Victorja Osimhena, ki je prednost domačih na 2:0 povišal v 44. minuti. Po pritisku gostov je Irfan Kahveči v 62. minuti s čudovitimi "škarjicami" zaostanek Fenerbahčeja znižal na 2:1. S tem izidom se je tekma tudi končala, kmalu po sodnikovem zadnjem žvižgu pa je sledil kaos na zelenici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Začelo se je z besednim dvobojem med gostujočim igralcem Keremom Akturkoglujem in madžarskim branilcem domačih Rolandom Sallaijem, ki ga je začel in strastno nadaljeval Akturkoglu. V želji, da strasti pomirijo, so jih soigralci obeh z vmešavanjem tradicionalno le še dodatno podpihovali. Nato so se vmešali tudi pripadniki strokovnega vodstva obeh moštev, Fenerbahčejev Archie Brown in Galatasarayev kapetan Bardakči pa sta se med prerivanjem znašla tudi na tleh.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na srečo se strastni navijači s tribun niso pognali na zelenico, sodnik pa je z rdečima kartonoma "nagradil" Browna in Bardakčija. Akturkoglu in Sallai sta prejela rumena kartona. Galatasaray je z zmago ostal na vrhu prvenstvene lestvice z 22 točkami, Fenerbahče je padel na peto mesto s 16 točkami.

Razlagalnik

V športu se izraz 'derbi' nanaša na tekmo med dvema tekmecema, ki prihajata iz istega mesta ali regije. Takšna srečanja so pogosto nabita s čustvi, rivalstvom in zgodovinsko napetostjo, saj navijači obeh klubov tekmujejo za prevlado v svojem lokalnem okolju. Derbi med Galatasarayem in Fenerbahčejem, znan tudi kot 'Interkontinentalni derbi', je eden najbolj znanih na svetu, saj kluba prihajata z dveh različnih celin – evropske in azijske strani Istanbula.

Turška Super Lig (Süper Lig) je najvišja profesionalna nogometna liga v Turčiji. Ustanovljena je bila leta 1959 in v njej tekmuje 19 klubov. Liga je znana po izjemno strastnih navijačih, visoki intenzivnosti igre in velikem vplivu na turško družbeno življenje. Najuspešnejši klubi v zgodovini lige so t.i. 'velika trojica' iz Istanbula: Galatasaray, Fenerbahçe in Beşiktaş.

Udarec s 'škarjicami' (v angleščini znan kot 'bicycle kick' ali 'overhead kick') je eden najtežjih in najbolj atraktivnih nogometnih elementov. Pri tem igralec skoči v zrak, se v zraku obrne s hrbtom proti nasprotnikovim vratom in z zamahom nog, ki spominja na premikanje škarij, udari žogo čez svojo glavo. Uspešno izveden udarec s škarjicami zahteva izjemno koordinacijo, atletsko pripravljenost in natančnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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