Kaos in vsesplošen pretep na turškem derbiju

Že po 12 sekundah vročega obračuna je bilo jasno, da bodo nogometaši težko obvladovali svoja čustva. Po prerivanju med borbo za žogo sta se v besedni dvoboj spustila domači branilec Abdulkerim Bardakči in belgijski napadalec Romelu Lukaku.

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V 29. minuti je sledil lep zadetek Victorja Osimhena, ki je prednost domačih na 2:0 povišal v 44. minuti. Po pritisku gostov je Irfan Kahveči v 62. minuti s čudovitimi "škarjicami" zaostanek Fenerbahčeja znižal na 2:1. S tem izidom se je tekma tudi končala, kmalu po sodnikovem zadnjem žvižgu pa je sledil kaos na zelenici.

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Začelo se je z besednim dvobojem med gostujočim igralcem Keremom Akturkoglujem in madžarskim branilcem domačih Rolandom Sallaijem, ki ga je začel in strastno nadaljeval Akturkoglu. V želji, da strasti pomirijo, so jih soigralci obeh z vmešavanjem tradicionalno le še dodatno podpihovali. Nato so se vmešali tudi pripadniki strokovnega vodstva obeh moštev, Fenerbahčejev Archie Brown in Galatasarayev kapetan Bardakči pa sta se med prerivanjem znašla tudi na tleh.

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Na srečo se strastni navijači s tribun niso pognali na zelenico, sodnik pa je z rdečima kartonoma "nagradil" Browna in Bardakčija. Akturkoglu in Sallai sta prejela rumena kartona. Galatasaray je z zmago ostal na vrhu prvenstvene lestvice z 22 točkami, Fenerbahče je padel na peto mesto s 16 točkami.