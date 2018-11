Vsi dihali kot eno: tudi Židan in Novak priči Dinamovemu evropskemu uspehu

V taboru nogometašev zagrebškega Dinama 'pokajo' od ponosa in sreče. Kako tudi ne bi, saj so si modri po skoraj - verjeli ali ne - pol stoletja zasluženo priigrali prezimitev v enem od evropskih klubskih tekmovanj. Štiri zmage iz štirih tekem je trenutni izkupiček varovancev Nenada Bjelice, ki je med drugimi prerodil tudi slovenskega reprezentančnega bočnega branilca Petra Stojanovića.

Legendarni Maksimir je v četrtek zvečer pokal po šivih in se ob stoječih ovacijah priklonil 'arhitektu' zgodovinskega uspeha zagrebških modrih Nenadu Bjeliciter njegovim pogumnim bojevnikom, ki so v dozdajšnjem delu sezone navdušili sicer zahtevno hrvaško športno (nogometno) javnost.



Mnogi so dvomili, da bi lahko novemu strategu Dinama Nenadu Bjelici s pomlajeno in povsem obnovljeno modro slačilnico uspelo storiti ta, tako želeni evropski korak naprej, ki se je številnim (precej močnejšim) generacijam nogometašev zagrebškega ponosa vedno znova izmuznil iz rok. Toda moštvo, ki mu kot kapetan na zelenici zapoveduje odlični obrambno usmerjeni vezist Arijan Ademi, ob njej pa s pravočasnimi in taktično izjemnimi odločitvami vodi strateg Bjelica, ima očitno nekaj več od nekaterih preteklih Dinamovih generacij, ki so običajno na zadnji stopnički vselej obstale pred vrati raja.





Nenad Bjelica je poskrbel za (nepričakovan) veliki uspeh zagrebških modrih. FOTO: AP

Zmaga nad Fenerbahčejem velika prelomnica

Ta so se na stežaj odprla že ob uvodni zmagi v skupinskem delu lige Evropa proti turškemu velikanu Fenerbahčeju (4 : 1), nadaljevalo se je z gostujočima zmagama nad Anderlechtom (2 : 0) in Spartakom iz Trnave (2 : 1) - sicer krvnikom ljubljanske Olimpije na zadnji stopnički letošnjih kvalifikacij za omenjeno tekmovanje - in dokončno potrdilo s četrtkovo domačo zmago nad slovaškim predstavnikom (3 : 1). Zagrebška publika je zelo zahtevna: ko rezultatov ni, je stanje na zelo dotrajanih maksimirskih tribunah sila žalostno, podobno kot na stoženskih, ko igra Olimpija. Ko pa pozitivne rezultate spremlja še atraktivna, za evropske razmere zelo spodobna igra, ni potrebno veliko, da se sproži val evforije oziroma išče vstopnica več.



Bjelici je uspelo nekaj, kar mnogim njegovim predhodnikom ni: v zelo kratkem času je namreč uspel zediniti vse, ki jim modra barva nekaj pomeni. Svoje varovance je prepričal, da so zmožni igrati proti vsakemu nasprotniku; ne glede na kakovost ali višino proračuna, s katerim razpolaga. Največja pridobitev oziroma okrepitev zagrebškega velikana pa so navijači. Ti so se odz(i)vali v velikem številu, njihova podpora za mlado moštvo brez večjih evropskih izkušenj pomeni dodaten veter v jadra, v kar sta se uspela prepričati tudi nekdanja slovenska reprezentanta, ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja pa člana ljubljanske Olimpije, Džoni Novak in Gregor Židan.

Slovenski reprezentančni bočni branilec Petar Stojanović se je pod taktirko izjemnega Bjelice prerodil v letošnji sezoni. FOTO: AP