'Vsi, ki ga poznajo, vedo, da še ni rekel zadnje'

Odgovarjal je tudi na vprašanje, ali nekdanjega varovanca nekoč vidi v trenerski vlogi. "Ne vem, kaj mu gre po glavi. Mislim, da je za to še prezgodaj," je bil precej neznačilno diplomatski Mourinho.

"Ne želim špekulirati. Njegovo odločitev je treba spoštovati. Vsi, ki ga poznajo, vedo, da ima še vedno določene cilje v svoji karieri," je o slovesu Cristiana Ronalda od portugalske reprezentance povedal Jose Mourinho .

V svojem slogu pa je komentiral prihajajoči derbi španskega prvenstva, ko bo Atletico Madrid doma izzval vodilno Barcelono. Jan Oblak in soigralci bi v primeru zmage prevzeli prvo mesto na lestvici La Lige.

"Rad bi, da oba izgubita, a žal to ni mogoče. Preprosto je, vsaj nekdo bo izgubil točke, kar je dobro za nas. Po resnici pa vam lahko povem, da mi niti malo ni mar, kaj se bo zgodilo."

Real se bo v soboto pomeril z Valencio. Galaktiki bodo lovili še osmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. Nazadnje so v Atenah po preobratu ugnali AEK, potem ko so dvakrat zaostajali. Odločilni gol je dosegel Federico Valverde.