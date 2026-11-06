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Nogomet

'Vsi, ki ga poznajo, vedo, da še ni rekel zadnje'

Madrid, 06. 11. 2026 13.33 pred 53 minutami 1 min branja 16

Avtor:
J.B.
Cristiano Ronaldo

V nogometnem svetu še vedno močno odmeva precej presenetljivo slovo Cristiana Ronalda od portugalske reprezentance. Upokojitve najboljšega strelca v zgodovini reprezentančnega nogometa se je dotaknil tudi njegov rojak Jose Mourinho, ki je prepričan, da CR7 še ni rekel zadnje.

Jose Mourinho je bil glede rojaka presenetljivo diplomatski.
Jose Mourinho je bil glede rojaka presenetljivo diplomatski.
FOTO: Profimedia

"Ne želim špekulirati. Njegovo odločitev je treba spoštovati. Vsi, ki ga poznajo, vedo, da ima še vedno določene cilje v svoji karieri," je o slovesu Cristiana Ronalda od portugalske reprezentance povedal Jose Mourinho.

Odgovarjal je tudi na vprašanje, ali nekdanjega varovanca nekoč vidi v trenerski vlogi. "Ne vem, kaj mu gre po glavi. Mislim, da je za to še prezgodaj," je bil precej neznačilno diplomatski Mourinho.

Jan Oblak in soigralci imajo priložnost za skok na vrh španskega prvenstva.
Jan Oblak in soigralci imajo priložnost za skok na vrh španskega prvenstva.
FOTO: Profimedia

V svojem slogu pa je komentiral prihajajoči derbi španskega prvenstva, ko bo Atletico Madrid doma izzval vodilno Barcelono. Jan Oblak in soigralci bi v primeru zmage prevzeli prvo mesto na lestvici La Lige.

"Rad bi, da oba izgubita, a žal to ni mogoče. Preprosto je, vsaj nekdo bo izgubil točke, kar je dobro za nas. Po resnici pa vam lahko povem, da mi niti malo ni mar, kaj se bo zgodilo."

Real se bo v soboto pomeril z Valencio. Galaktiki bodo lovili še osmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. Nazadnje so v Atenah po preobratu ugnali AEK, potem ko so dvakrat zaostajali. Odločilni gol je dosegel Federico Valverde.

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KOMENTARJI16

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Virtom
06. 11. 2026 14.44
Jaz res ne razumem teh, ki mislijo da je penalessi najboljši… Praktično vsi, ki kaj štejejo v nogometu priznavajo, da je Ronaldo največji Messi pa mu zgolj sledi.
Odgovori
0 0
Nikdar več
06. 11. 2026 14.34
Kaj so izjavili je eno, kaj so mislili je drugo.
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0 0
Luigi Taveri II.
06. 11. 2026 14.08
Če bi se upokojil leta 2018 , bi lahko prišel med 5 najboljših vseh časov
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+0
1 1
Luigi Taveri II.
06. 11. 2026 14.10
....a se je raje odločil, da bo še 10 let igral kot današnji Ronaldinho
Odgovori
+0
1 1
Luigi Taveri II.
06. 11. 2026 14.07
Vsi ki ga poznamo vemo, da bo še rasel na goflji
Odgovori
+0
1 1
zlevicosibrišem
06. 11. 2026 14.34
Pravi si ti prijatelj.
Odgovori
0 0
Virtom
06. 11. 2026 13.59
Najboljši strelec najboljšega kluba, lastnoročno postavil Portugalsko na nogometni zemljevid, najboljši strelec najtežjega tekmovanja s tudi najbolj spektakularnim golom tega tekmovanja… Grande CR7 GOAT.
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-2
1 3
Virtom
06. 11. 2026 13.57
Še malo pa bo 1000 legenda. Ne pozabimo pa tudi nagrade BOAT s katero je tudi uradno postal GOAT.
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+0
1 1
Bagzii
06. 11. 2026 14.23
Z glasovanjem kjer so fani plačevali za vsak oddan glas? Ne vem od kje vam energija debatirati še dandanes. Največji je pač Messi ampak vi ne razumete, da je lahko Cr7 idol istočasno pa je največji vseh časov Messi.
Odgovori
+1
1 0
ares1976
06. 11. 2026 14.27
Se mal.. S tem tempom lih do 2030 mu rata.. Sam kaj ko ga Messi prehiti.. 😂🤣🤡🤡
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+1
1 0
Virtom
06. 11. 2026 13.56
Vsak, ki se vsaj malo spozna na nogomet ve, da je najboljši vseh časov. CR7 GOAT!
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-1
1 2
ares1976
06. 11. 2026 14.27
Takih je zlo mal ja.. 🤡🤡
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
06. 11. 2026 13.55
Najprej je treba poudariti, da to ni bila njegova odločitev
Odgovori
+0
1 1
Bagzii
06. 11. 2026 14.25
Seveda ne bi bil povabljen v reprezentanco glede na to da jo je zapustil ker je tekmo odseddel na klopi.
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+1
1 0
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