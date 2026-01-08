Naslovnica
Nogomet

'Vsi so lahko videli kakovost, odlično je vodil napad in bi lahko dosegel hat-trick'

Manchester, 08. 01. 2026 09.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Darren Fletcher

Benjamin Šeško je v sredo zvečer opozoril nase in z dvema goloma pomagal Manchester Unitedu do točke na gostovanju proti Burnleyju (2:2). Čeprav je po tekmi 22-letni Radečan izrazil razočaranje zaradi neodločenega izida, je dodal, da se kljub zahtevnemu obdobju za prihodnost Uniteda ni bati. Začasni trener vragov Darren Fletcher je bil po dvojčku Slovenca navdušen.

Benjamin Šeško vs Leeds
Benjamin Šeško vs Leeds
FOTO: Sofascore.com

Benjamin Šeško je na sredini tekmi 21. kroga angleškega prvenstva z dvema goloma v desetih minutah rdeče vrage popeljal v vodstvo z 2:1. Nato pa je po odhodu kapetana Bruna Fernandesa z zelenice sledilo nekaj slabših minut in izenačenje domačih.

Benjamin Šeško je na tekmi z Burnleyjem zabil dva lepa gola.
Benjamin Šeško je na tekmi z Burnleyjem zabil dva lepa gola.
FOTO: AP

Slovenski reprezentančni napadalec je z dvema goloma prekinil od 4. oktobra trajajoč post brez zadetka v premier league. S tem je, kot je dejal začasni strateg Darren Fletcher, vendarle dokazal svojo kakovost. "Usedla sva se in pogledala posnetke, kako se giba na tekmah, kako se odkriva. Skušal sem ga spodbuditi, da mora verjeti vase, da bodo priložnosti prišle, tudi soigralci ga morajo večkrat poiskati. Kot pri vseh napadalcih, je potreben le en gol, da si dvigne samozavest," je po tekmi na novinarski konferenci dejal nekdanji vezist rdečih vragov.

Preberi še 'Goli? Vesel sem, da lahko pomagam ekipi'

"Vsi so lahko videli njegovo kakovost, odlično je vodil napad in bi lahko dosegel celo 'hat-trick', saj je imel še nekaj obetavnih priložnosti. Bil je najbolj svetla točka večera za nas in upam, da je to le dobro za prihodnost Manchester Uniteda," je še dodal Fletcher.

Tudi Šeško je z navdušenjem pospremil svoja zadetka, ki sta v drugem polčasu prišla po lepih podajah Bruna Fernandesa in Patricka Dorguja. Naslednja naloga za United prihaja v pokalu FA. V nedeljo bo gostil Brighton, nato pa prihaja precej zahtevnejši test, saj bodo v soboto gostili mestnega tekmeca Manchester City.

nogomet manchester united šeško Darren Fletcher

'Goli? Vesel sem, da lahko pomagam ekipi'

