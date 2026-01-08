'Vsi so lahko videli kakovost, odlično je vodil napad in bi lahko dosegel hat-trick'

Benjamin Šeško je na sredini tekmi 21. kroga angleškega prvenstva z dvema goloma v desetih minutah rdeče vrage popeljal v vodstvo z 2:1. Nato pa je po odhodu kapetana Bruna Fernandesa z zelenice sledilo nekaj slabših minut in izenačenje domačih.

Slovenski reprezentančni napadalec je z dvema goloma prekinil od 4. oktobra trajajoč post brez zadetka v premier league. S tem je, kot je dejal začasni strateg Darren Fletcher , vendarle dokazal svojo kakovost. " Usedla sva se in pogledala posnetke, kako se giba na tekmah, kako se odkriva. Skušal sem ga spodbuditi, da mora verjeti vase, da bodo priložnosti prišle, tudi soigralci ga morajo večkrat poiskati. Kot pri vseh napadalcih, je potreben le en gol, da si dvigne samozavest ," je po tekmi na novinarski konferenci dejal nekdanji vezist rdečih vragov.

"Vsi so lahko videli njegovo kakovost, odlično je vodil napad in bi lahko dosegel celo 'hat-trick', saj je imel še nekaj obetavnih priložnosti. Bil je najbolj svetla točka večera za nas in upam, da je to le dobro za prihodnost Manchester Uniteda," je še dodal Fletcher.

Tudi Šeško je z navdušenjem pospremil svoja zadetka, ki sta v drugem polčasu prišla po lepih podajah Bruna Fernandesa in Patricka Dorguja. Naslednja naloga za United prihaja v pokalu FA. V nedeljo bo gostil Brighton, nato pa prihaja precej zahtevnejši test, saj bodo v soboto gostili mestnega tekmeca Manchester City.