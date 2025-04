'Vsi so želeli igrati kot naša Barcelona. Bili smo posebna ekipa'

Lionel Messi čez lužo pri Inter Miamiju doživlja drugo pomlad in kljub zrelim letom še vedno kaže odlične predstave. V 38. letu starosti še naprej navdušuje nogometne navdušence, ki se vse glasneje sprašujejo o njegovi udeležbi na svetovnem prvenstvu v nogometu naslednje leto. Na to vprašanje Argentinec še ne ve odgovora, se pa je v pogovoru za nogometni YouTube kanal razgovoril še o selitvi v Miami, neuspelem povratku k Barceloni in obujal spomine na svoj čas pri blaugrani.

Lionel Messi že vse od leta 2023 brani barve Inter Miamija, pri katerem se odlično znajde. Čez lužo se je preselil, ko mu je potekla pogodba s francoskim PSG-jem, vendar je v četrtkovem pogovoru za YouTube kanal "Simplemente Futbol" priznal, da se je po dveh sezonah v Parizu želel vrniti v Barcelono.

"Nameraval sem se vrniti v Barcelono in biti tam, kjer sem si vedno želel biti, toda to ni bilo mogoče. Potem pa smo z družino sprejeli odločitev o selitvi v Miami, tudi dejstvo, da sem z Argentino osvojil svetovno prvenstvo, je igralo svojo vlogo. Bilo mi je jasno, da ne želim igrati za noben drug evropski klub, na to nisem niti pomislil," je začel pojasnjevati svoj prestop v Miami. "Za nami sta bili dve težki leti. Družina se je v Parizu dobro počutila, toda jaz se v vsakdanjem življenju in na treningih nisem počutil najbolj domače. Želeli smo doseči, da bi bilo moji družini dobro in da bi jaz užival v tem, kar mi je všeč. In sedaj uživam, več si ne bi mogel želeti. Hočem še naprej tekmovati in zmagovati, to je v moji naravi, s tem sem odraščal," je sedaj s svojim življenjem zadovoljen Argentinec.

Messi pri PSG-ju ni doživljal najboljših trenutkov v svoji karieri, sedaj pa je srečen v Miamiju.

Messi je zagotovo eden izmed najtrofejnejših nogometašev v zgodovini in tudi sam hvaležnosti za vse, kar mu je uspelo doseči, ne skriva. "Lahko rečem, da sem v nogometnem svetu pobral prav vse, in to je zelo dragoceno. Imel sem srečo, da sem z Barcelono v klubskih tekmovanjih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, in to sem storil tudi z reprezentanco. To je nekaj, kar bom s časom cenil še bolj. Prav zato vedno pravim, da sem zelo hvaležen za vse, kar mi je bilo dano." Še vedno pa ni jasno, ali se bo prihodnje leto z argentinsko reprezentanco podal v branjenje naslova svetovnega prvaka. Kot pravi, te odločitve še ni sprejel.

Takole je Messi decembra 2022 z družino proslavljal zmago na svetovnem prvenstvu.

"Prejšnje leto sem imel pred sezono nekaj poškodb, letos pa je bilo to obdobje uspešno, sezono sem dobro začel in se odlično počutim. Toda sezona bo zelo dolga, saj se ne bo končala vse do decembra, poleg tega je tu še svetovno klubsko prvenstvo. Razmislil bom in videl sproti, a ne želim si postavljati ciljev. Grem iz dneva v dan, opazoval bom svoje počutje in bil iskren s samim seboj," vprašanje o njegovi udeležbi na mundialu Messi še pušča odprto. Argentinec se je v intervjuju z veseljem spominjal tudi svojih časov pri Barceloni. Še vedno ceni, kako dobro so ga že od samega začetka sprejeli pri blaugrani, navduševal pa se je tudi nad nekdanjim trenerjem Kataloncem Pepom Guardiolo.

Messi se očitno še vedno rad obuja spomine na igranje v dresu blaugrane

"Guardiola je iz drugega sveta. Drugačen je, vidi stvari, ki jih ne vidi nihče drug. Spremenil je nogomet. Vsi so nas želeli posnemati. Pravzaprav je na nek način škodoval nogometu, saj so vsi želeli igrati kot naša Barcelona. Bili smo posebna ekipa: Xavi, Sergio Busquets, Andres Inesta ... Med nogometaši in trenerjem je bilo vse popolno," je spomine obujal Messi.

Marsikdo v Laminu Yamalu vidi Messijevega naslednika