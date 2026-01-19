Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Vsi vemo, kakšen je on', Flick po bizarnem porazu nezadovoljen tudi s sodnikom

San Sebastian, 19. 01. 2026 09.41 pred 45 minutami 3 min branja 17

Avtor:
L.M.
Hansi Flick

Nogometaši Barcelone so na gostovanju v San Sebastianu doživeli prvi poraz po novembru 2025. Blaugrana je na Anoeti zgrešila vse, kar se je zgrešiti dalo, in iz rok izpustila novo zmago, s čimer se ji je madridski Real približal na vsega točko razlike. Poleg nezanesljivosti svojih igralcev pred golom je bil Hansi Flick razočaran tudi nad sodniškim merilom.

Gostovanje na kultni Anoeti je za Barcelono tradicionalno neugodno, Katalonci so tudi lani v Baskiji izgubili z minimalnim izidom in začeli slab rezultatski niz, ki jih je spremljal do novega leta. V nedeljo pa je Blaugrana pri Real Sociedadu znova pustila izredno pomembne 3 točke v boju za naslov prvaka. Madridski Real je v soboto opravil svoje delo in na Bernabeuu z 2:0 odpravil Levante.

Statistika tekme Real Sociedad - Barcelona
Statistika tekme Real Sociedad - Barcelona
FOTO: Sofascore.com

Varovanci Hansija Flicka so se na vroče gostovanje podali brez svojega verjetno najboljšega igralca, vsaj gledano po formi na zadnjih nekaj tekmah, Raphinhe. V prvo enajsterico pa Flick ni umestil niti glavnega napadalca Roberta Lewandowskega, ki še vedno okreva po poškodbi. Kljub temu si je Blaugrana v San Sebastianu priigrala ne veliko, temveč ogromno priložnosti. V prvem polčasu je trikrat zatresla domačo mrežo, vendar noben od zadetkov ni obstal. Najbolj kontroverzen je gol Lamina Yamala, ki so ga sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Na uradnem posnetku pa vidimo, da je Yamal v liniji z domačim obrambnim igralcem, kar pomeni, da so o zadetku dobesedno odločali milimetri.

Podobna situacija se je aktualnim državnim prvakom pripetila že na zadnjem gostovanju v Baskiji, takrat so sodniki zadetek razveljavili Lewandowskemu. Podobno kot v prejšnji sezoni je imel tudi letos nemški strateg veliko za povedati o sodnikih. Na vprašanje o (ne)golu Yamala je najprej vprašal, ali je bil v sobi VAR isti sodnik kot na zadnjem srečanju teh dveh ekip na Anoeti, in ko mu je novinar pritrdil, je Flick zgolj sarkastično odvrnil: "Zelo dobro, najlepša hvala."

Gil Manzano in Pedri
Gil Manzano in Pedri
FOTO: Profimedia

Manj skrivnosten pa je bil v kritiki glavnega sodnika Gila Manzana: "Dobro vem, kakšen je, danes so vsi lahko to videli. Ne želim si zapravljati veliko časa z njim. La Liga ima zelo dobre sodnike, a vsi vemo, kakšen je on, vsi vemo, za kaj gre."

Čez 41-letnega španskega delilca pravice je ostro spregovoril tudi kapetan Kataloncev Frenkie De Jong: "Ni mi jasno, z njim se sploh ne da pogovarjati. Nosim kapetanski trak, tako da imam pravico govoriti s sodnikom, on pa se obnaša, kot da je nad tabo. Igralca to spravlja v slabo voljo, tako se ne bi smel obnašati. Rekel sem mu, naj spremlja čas igre, saj so nasprotniki zavlačevali, in za to mi je dal karton. Mislim, da je to noro, ampak zdaj je, kar je," je bil po tekmi nezadovoljen 28-letni Nizozemec.

Slavje igralcev Real Sociedada
Slavje igralcev Real Sociedada
FOTO: Profimedia

V drugem polčasu so Katalonci spet priložnosti zapravljali kot po tekočem traku, štirikrat se je zatresel celo okvir vrat. V 70. minuti je sicer Marcus Rashford izid poravnal na 1:1, a je Blaugrano znova na cedilu pustila slabo postavljena obramba in domačini so že čez minuto igre spet povedli. Strateg Baskov Pellegrino Matarazzo je po tekmi priznal, da je njegova ekipa do zmage prišla tudi z določeno mero sreče: "Če je ena tekma, na kateri smo imeli srečo, je bilo to danes. Res je, da je imela Barcelona ogromno priložnosti, a tudi naš vratar je odigral izjemno srečanje, tega pa ne bi označil za slučaj oziroma srečo."

laliga barcelona real sociedad hansi flick poraz prepovedan položaj

Kampl po slovesu od Leipziga spregovoril o smrti brata

Barca izgubila s Sociedadom, Atletico do tesne zmage

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gigson
19. 01. 2026 10.20
Zgleda da ima yamal predolge krampone Naj mi eden razlozi kje so ti umetniki videli offside.Zalostno.
Odgovori
+1
1 0
zapiramvamustaaa
19. 01. 2026 10.16
Flicka je strah.Zaveda se da Barca brez Raphine je na nivoju Anderlechta.Še huje mu je ker se zaveda da je Yamal novi Fati in da je v zatonu in da ni vreden počenega groša.Sodnik se je sicer potrudil da iztrže točko vendar so De Jong,Rashford,Yamal,Fermin,Pe*ri ter ostali enostavno zanič.Prevare.Letos bo že dvanajsto leto ko Barca ne bo osvojila lige prvakov se strinjate z mano?:))
Odgovori
+0
2 2
cripstoned
19. 01. 2026 10.18
De jong ni igral..se vedno ima prepoved 3 tekem igranja zaradi brutalnega starta v koleno mbappeja..
Odgovori
+0
2 2
cripstoned
19. 01. 2026 10.16
Ocitno flicka moti posteno sojenje ker so ga v prejsnji in zdajsnji sezoni prevec razvadili sodniki in var...
Odgovori
+0
2 2
Loptass
19. 01. 2026 10.11
Včeraj sem nekaj krat prebral od realovcev v smislu, kaj navijači Barce sploh delamo pod članki Reala in da smo kao obsedeni. Evo članek, ki nima nobene zveze z Realom, pa prvih 6 člankov izključno cripsi, Halar in Realist. Točno oni, ki nam očitajo, češ kaj delamo pod realovimi članki. 3 zaporedne je napisal cripsi.....toliko o tem kdo je s kom obseden.
Odgovori
+2
3 1
Kolllerik
19. 01. 2026 10.14
Lopt, oni so prišli samo pohvalit svojga Carlosa Cerro Grandeja. Pač lik in delo te bele, za vratne mafije 😁
Odgovori
-1
1 2
cripstoned
19. 01. 2026 10.16
1000+ zaljivih in provokativnih komentarjev ste napisali samo v prejsnjem tednu zaradi 2 porazov reala....kaj mislis da bomo tiho ko ropalona posteno izgubi??? Debelo se motis...sami ste si krivi zdaj boste pa trpeli..lepo vam je kripsi govoril o karmi ki vas lahko udari v nedeljo..zdaj ko vas je udarila pa jok in stok...hahahahaha...ni se to nic hejtercek..do konca sezone vas tako ali tako polovice vec ne bo..
Odgovori
+1
2 1
friki24
19. 01. 2026 10.16
najbolj ghlupo je to, ko pravjo da je sociedad takticno pojedel barco a se sami nevejo kako jim je to ratal se med tekmo je remiro se cudil kako ni pobral 5 zog iz mreze
Odgovori
-1
1 2
Loptass
19. 01. 2026 10.20
Aja kako sem pozabil. Seveda je Carlos njihov 🤡
Odgovori
+1
1 0
HALAcR7
19. 01. 2026 10.03
samo jokanje in stokanje,,ko so kradli 18let je pa vse bilo ok
Odgovori
-1
3 4
REAList7
19. 01. 2026 09.58
Za lasten neuspeh je vedno najlažje okriviti nekoga drugega. Imeli so več kot dovolj zrelih priložnosti za še vsaj 2 gola. In tudi nekatere odločitve Manzana so jim šle na roko, ampak je k sreči bil včeraj korekten sodnik v VAR sobi, da je preprečil kakšnega izmed zadetkov farselone, za katerega si je Manzano prizadeval. So pa očitno farselonini analitiki, za razliko od tistih obsežnih analiz sodnikov v času NEGREIRE, zdaj opravili slabo delo. Če so vse sodnike v času NEGREIRE analizirali do potankosti, tudi kakšne prekrške rad piska, kakšnih ne, na kakšen način je treba komunicirati z njim, če hitro zapiska penale ali ne, so pri Manzanu opravili slabo delo.
Odgovori
-1
2 3
HALAcR7
19. 01. 2026 09.56
zmanjkalo denarja za negreiro ,ali so morali zopet nakazati 100.00evrov za aloe vero
Odgovori
+0
3 3
cripstoned
19. 01. 2026 09.52
Trener sociedada te je takticno pojedel, igralci sociedada pa so vas nadigrali na igriscu...se en polcas bi vam lahko dali ko regularnega gola ne bi dali...sprejmi poraz, cestitaj nasprotniku in pojdi dalje...ce tega nisi zmozen pa ne omenjaj sodnikov ki so glavni razlog da so ti lani prinesli naslov in da si 1. v tej sezoni LALIGE NEGREIRA...
Odgovori
-1
3 4
cripstoned
19. 01. 2026 09.47
Flick ne grizi roke ki te hrani...vemo kaj so povedali trenerji klubov mallorce, vallecana, villareala, osasune...pravtako si trener v klubu ki je 18let dolgo nakazoval denar NEGREIRI v dobi VARA pa ima na racun VARA dalec najvecjo korist...tudi lanski naslov in 1.naslov lalige so flicku prinesli iz sodniske zveze in var sobe proti mocno zdesetkanemu in slabemu realu...FLICK NE GRIZI ROKE KI TE HRANI! pojdi ven iz te kriminalne zdruzbe dokler se imas spostovanje mnogih..
Odgovori
+1
3 2
cripstoned
19. 01. 2026 09.45
Ahahahahha farsici ne jocejo o sodnikih ...pa ne da je se flick padel pod vpliv tradicionalnega jokanja iz staba ropalone katera bi brez sodnikov, vara, spanske vlade in ostalih organov igrala nogomet v segundi in to brez financ...
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika
Toliko bodo višji otroški dodatki
Toliko bodo višji otroški dodatki
Ko spolna želja izzveni: vpliv na partnerski odnos
Ko spolna želja izzveni: vpliv na partnerski odnos
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
Sedem let po viralnem BBC-jevem intervjuju: takšna sta danes
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
Dnevni horoskop: Biki zaupajo vase, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Biki zaupajo vase, raki postavljajo meje
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
Znane Slovenke opravile zahteven izziv
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.0000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
Oxfam: Denar kupuje tudi politično moč
Ali se težko lotite opravil?
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
moskisvet
Portal
Njega si želi osvojiti 16 žensk
Izklop tega sistema vas lahko drago stane
Izklop tega sistema vas lahko drago stane
Luka Dončić je dobro plačan za svoje delo
Luka Dončić je dobro plačan za svoje delo
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450