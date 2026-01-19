'Vsi vemo, kakšen je on', Flick po bizarnem porazu nezadovoljen tudi s sodnikom

Gostovanje na kultni Anoeti je za Barcelono tradicionalno neugodno, Katalonci so tudi lani v Baskiji izgubili z minimalnim izidom in začeli slab rezultatski niz, ki jih je spremljal do novega leta. V nedeljo pa je Blaugrana pri Real Sociedadu znova pustila izredno pomembne 3 točke v boju za naslov prvaka. Madridski Real je v soboto opravil svoje delo in na Bernabeuu z 2:0 odpravil Levante.

Statistika tekme Real Sociedad - Barcelona FOTO: Sofascore.com

Varovanci Hansija Flicka so se na vroče gostovanje podali brez svojega verjetno najboljšega igralca, vsaj gledano po formi na zadnjih nekaj tekmah, Raphinhe. V prvo enajsterico pa Flick ni umestil niti glavnega napadalca Roberta Lewandowskega, ki še vedno okreva po poškodbi. Kljub temu si je Blaugrana v San Sebastianu priigrala ne veliko, temveč ogromno priložnosti. V prvem polčasu je trikrat zatresla domačo mrežo, vendar noben od zadetkov ni obstal. Najbolj kontroverzen je gol Lamina Yamala, ki so ga sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Na uradnem posnetku pa vidimo, da je Yamal v liniji z domačim obrambnim igralcem, kar pomeni, da so o zadetku dobesedno odločali milimetri.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Prepovedani položaj Roberta Lewandowskega leta 2024 Profimedia

Prepovedani položaj Lamina Yamala Profimedia



Podobna situacija se je aktualnim državnim prvakom pripetila že na zadnjem gostovanju v Baskiji, takrat so sodniki zadetek razveljavili Lewandowskemu. Podobno kot v prejšnji sezoni je imel tudi letos nemški strateg veliko za povedati o sodnikih. Na vprašanje o (ne)golu Yamala je najprej vprašal, ali je bil v sobi VAR isti sodnik kot na zadnjem srečanju teh dveh ekip na Anoeti, in ko mu je novinar pritrdil, je Flick zgolj sarkastično odvrnil: "Zelo dobro, najlepša hvala."

Gil Manzano in Pedri FOTO: Profimedia

Manj skrivnosten pa je bil v kritiki glavnega sodnika Gila Manzana: "Dobro vem, kakšen je, danes so vsi lahko to videli. Ne želim si zapravljati veliko časa z njim. La Liga ima zelo dobre sodnike, a vsi vemo, kakšen je on, vsi vemo, za kaj gre." Čez 41-letnega španskega delilca pravice je ostro spregovoril tudi kapetan Kataloncev Frenkie De Jong: "Ni mi jasno, z njim se sploh ne da pogovarjati. Nosim kapetanski trak, tako da imam pravico govoriti s sodnikom, on pa se obnaša, kot da je nad tabo. Igralca to spravlja v slabo voljo, tako se ne bi smel obnašati. Rekel sem mu, naj spremlja čas igre, saj so nasprotniki zavlačevali, in za to mi je dal karton. Mislim, da je to noro, ampak zdaj je, kar je," je bil po tekmi nezadovoljen 28-letni Nizozemec.

Slavje igralcev Real Sociedada FOTO: Profimedia