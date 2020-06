Vstopil na igrišče in s prvim dotikom zabil za napredovanje

Ker se je prvo srečanje, ki ga je na stadionu Nicolas Masis gostila Escazucena, končalo z neodločenih 0:0, je na drugi tekmi edini zadetek poskrbel za končnega zmagovalca. Dosegel ga je rezervist Miguel Marin , ki je na igrišče vstopil prav v 76. minuti. Nemudoma je prevzel odgovornost pri izvajanju prostega strela in s svojim prvim dotikom žogo s kakšnih 20 metrov neubranljivo poslal v zgornji desni vratarjev kot. Nemočni gostujoči vratar je izjemno izvedeni prosti strel lahko le pospremil s pogledom. Kot se je kasneje izkazalo, je bil to tudi trenutek odločitve, ki je v prvo kostariško ligo popeljal Sporting San Jose.

V kostariški prvi ligi (Primera Divison, op. a.) sicer nastopa 12 moštev. Najboljše štiri ekipe rednega dela se prebijejo v izločilne boje, ki potekajo po vzoru Lige prvakov ali Evropske lige, s to razliko, da sta tudi v finalu odigrani dve tekmi. Letos sta se vse do konca prebila Saprissa in Alajuelense. Prva finalna tekma bo na sporedu 25. junija, povratna pa še pet dni kasneje.

Zadetek še iz drugega zornega kota: