Vučkić: Ponosen, da sem se vrnil v reprezentanco

Predvsem v tej sezoni, ki jo je začel s sedmimi zadetki na 12 tekmah, s čimer je nase opozoril tudi selektorja Matjaža Keka . Upa, da bo doslej edinemu reprezentančnemu nastopu, tega je pod vodstvom takratnega selektorja Slaviše Stojanovića (ta bo v soboto vodil Latvijo) vpisal 29. februarja 2012 prav v Kopru na prijateljski tekmi s Škotsko, dodal še kakšnega. "Zelo sem vesel, da sem tukaj. Ponosen sem. Poskusil bom oddelati treninge maksimalno, če bom dobil priložnost, pa jo poskušal maksimalno izkoristiti. Ko sem debitiral za reprezentanco, so bili občutki zelo lepi. To je sicer že daleč nazaj, ampak takšno je pač življenje," je za uradno spletno stran zveze dejal Vučkić. V življenju nogometaša je najbolj pomembno zdravje, ki pa Vučkiću ni služilo tako, kot bi si želel.

Njegov razvoj je ustavilo kar nekaj hudih in dolgotrajnejših poškodb. "Vsak nogometaš hoče biti na igrišču, trenirati, igrati tekme, ampak sem dal tudi to čez. To me je naredilo boljšega človeka. Tudi negativno se da obrniti v pozitivno," pravi Vučkić, ki trenutno navdušuje z igrami na Nizozemskem.

"Z izkušnjami, leti mi gre vse bolje. Dobro sem začel sezono, upam, da bo tako tudi naprej," za NZS poudarja nogometaš, ki mu ustreza način igre v elitni nizozemski ligi. "Igra se dober nogomet, ustreza mi država, tudi trener zagovarja všečen nogomet, igro po tleh, tako da je tudi to eden od razlogov mojih zadetkov. Moram pa ostati na realnih tleh in nadaljevati v tem ritmu," za uradno spletno stran NZS pojasnjuje Vučkić. Čeprav ga dolgo časa ni bilo v reprezentanci, je spremljal slovenske tekme. "Spremljal sem vsako tekmo, proti Poljski in Izraelu smo imeli po zmagah veliko možnost za EP, nato pa smo izgubili naslednji tekmi in tudi sanje o EP. A moramo pozitivno gledati, odigrati ti dve tekmi najbolje, kar se da. Upamo na pozitiven izplen." Ta pa bi zanj bil: "Točkovno bi seveda bilo najbolje, da dobimo obe tekmi, individualno pa, da dobro oddelam na treningih in če dobim priložnost, da jo maksimalno izkoristim." Dodal je še, da bi najraje igral v napadu, a da se bo poskusil izkazati na vsakem položaju, ki mu ga bo namenil selektor.

Tekma z Latvijo bo v soboto, 16. novembra, v Stožicah, s Poljsko pa v torek, 19. novembra, v Varšavi. Z Latvijo je Slovenija igrala štirikrat in trikrat zmagala, nazadnje v teh kvalifikacijah v Rigi s 5:0, s Poljsko pa sedemkrat, dvakrat je zmagala, tudi septembra v teh kvalifikacijah z 2:0. Slovenija je v skupini G na tretjem mestu z 11 točkami, kolikor jih imata tudi Izrael in Severna Makedonija. Vodi Poljska, ki si je že zagotovila EP, z 19, na dobri poti proti končnemu drugemu mestu in drugi vozovnici za Euro 2020 pa je Avstrija s 16 točkami, ki jo do konca kvalifikacij čakata še obračuna z Makedonci in Latvijci.