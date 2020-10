Vučkić neusmiljeno zadeval, Slovenci pa z visoko zmago iz Moldavije

Slovenska reprezentanca je odigrala četrto tekmo v Ligi narodov v ligi C in skupini 3, tokrat je gostovala v Kišinjovu proti Moldaviji. Slovenci so po štirih tekmah zbrali 10 točk in še niso izgubili, ob treh zmagah imajo še en remi. Slovenija in Moldavija sta se pomerili že septembra, takrat so bili boljši Slovenci z 1:0.

Tudi tokratna tekma je potekala ob premoči slovenske reprezentance, že v prvem polčasu je bilo 3:0, prvi gol je v reprezentančnem dresu dosegel Sandi Lovrić. Nato je na sceno stopil Haris Vučkić, ki je dosegel naslednje tri, dvakrat je bil uspešen iz enajstmetrovke (v 37. in 55. minuti), gol iz igre je dosegel v 42. minuti. Slovenci so zabeležili visoko zmago s 4:0, zdržala je tudi slovenska obramba, saj že peto tekmo zapovrstjo ni prejela zadetka. Varovance selektorja Matjaža Kekado konca tekmovanja čakata še dve tekmi, Kosovo na domačem igrišču 15. novembra in za zaključek Grčija v gosteh 18. novembra.