Zgodovinska priložnost za nov celjski mejnik

Celjani bodo uvodni obračun pred domačimi navijači igrali v sredo. Stavnice jih presenetljivo na prvi tekmi postavljajo celo v vlogo malenkostnih favoritov. No, po oceni stavnic imajo za napredovanje v tretji krog večje možnosti slovaški prvaki, kar je razumljivo. Slovan je namreč v zadnjih treh sezonah vselej igral v skupinskem delu Konferenčne lige, v lanski sezoni je v skupini z Olimpijo drugič zapored prišel do napredovanja.

Nogometaši Celja so v tej sezoni na treh uradnih tekmah vpisali prav toliko zmag. Po dveh proti Flori iz Talina so v domačem prvenstvu po preobratu z 2:1 ugnali Bravo.

S spoštovanjem, a brez strahu

Obe ekipi sta v prvem krogu brez težav opravili s svojima nasprotnikoma. Slovan je bil s skupnim izidom 6:3 boljši od Struge, Celjani pa so s 7:1 nadigrali estonsko Floro iz Talina. Vse dvome o zmagovalcu so razblinili že na prvi tekmi, ki so jo v gosteh dobili s 5:0. "Individualna kvaliteta je na strani Slovana. Vsakega nasprotnika je treba spoštovati, ampak v tekmo moramo iti brez strahu," je o primerjavi Flore in Slovana dejal Vukličević.

Zanj bo tekma še toliko bolj posebna, ker se bo pomeril z nekdanjim soigralcem iz mladinskih vrst Interblocka Kenanom Bajrićem. "Nisva se še slišala. Po tekmi bova kakšno rekla ... Upam, da bom v obrambnem in napadalnem smislu zmagal jaz," se ponovnega snidenja veseli trikratni državni prvak. V lanski sezoni je prvo ligo pokoril s Celjem, še dvakrat se je naslova veselil kot član Maribora, pri katerem pa ni dočakal resne priložnosti.