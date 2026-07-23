Vuklišević po napetem remiju: V Celju bomo morali iti na 'glavo'

Trije doseženi zadetki na vročem gostovanju so vedno pozitivna popotnica, ki jo lahko moštvo odnese na povratno srečanje pred domačim občinstvom. Po drugi strani pa je bila v Albaniji znova razgaljena zadnja vrsta slovenskih prvakov, ki je na prvih dveh tekmovalnih tekmah letošnje sezone prejela pet zadetkov. Na uvodni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga prestižne Lige prvakov so Celjani remizirali z Egnatio, ki se je znova izkazala za trd oreh, ki lahko zagreni življenje aktualnim slovenskim prvakom. Albanci so povedli že v sedmi minuti, nato pa so Celjani ob koncu prvega in začetku drugega polčasa uprizorili popoln preobrat, za katerega je bil zaslužen predvsem odlični kapetan Mario Kvesić. Trdoživi gostitelji so izenačili, potem ko je znova zatajila celjska obramba, ki je domačim enostavno puščala preveč prostora. Obe ekipi sta do konca srečanja dosegli še po en zadetek in se na koncu razšli z atraktivnih in poštenih 3:3.

Celjska kakovost v napadu je nesporna, za napredovanje in vzdrževanje sanj o igranju med evropsko elito pa bodo morali nogometaši iz knežjega mesta nujno zakrpati luknje v obrambi, ki so prevelike in prepogoste. Tega se zaveda tudi osrednji branilec slovenskih prvakov Damjan Vuklišević: "Bila je tekma vzponov in padcev. Začeli smo slabo, znova smo klonili po prekinitvi. Potem smo se pobrali in prišli do preobrata, a smo kmalu znova prejeli zadetek. Zgodba se je ponovila tudi po našem tretjem zadetku, ponovno nismo bili zmožni zadržati vodstva. V Celje se vračamo z začetnim izhodiščem."