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Nogomet

Vuklišević po napetem remiju: V Celju bomo morali iti na 'glavo'

Rrogozhine, 23. 07. 2026 11.35 pred 21 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Egnatia - Celje

Nogometaši Celja so na evropski uverturi s 3:3 remizirali proti Egnatii. Gostovanje v Albaniji bi lahko okarakterizirali kot tekmo vzponov in padcev, grofi so dvakrat povedli, a so se gostitelji vselej vrnili in na koncu izvlekli dokaj ugoden rezultat. Na tapeti je bila znova ranljiva celjska obramba, ki bo morala biti v Sloveniji veliko bolj zanesljiva, tega se zaveda tudi branilec Damjan Vuklišević.

Več videovsebin
  • Tretji zadetek Egnatie za izenačenje na 3:3
    00:54
    Tretji zadetek Egnatie za izenačenje na 3:3
  • Drugi zadetek Kvesića za vodstvo s 3:3
    00:47
    Drugi zadetek Kvesića za vodstvo s 3:3
  • Zadetek Armanda Kučysa za celjsko vodstvo in hitro izenačenje Egnatie
    01:31
    Zadetek Armanda Kučysa za celjsko vodstvo in hitro izenačenje Egnatie
  • Izenačujoči zadetek Maria Kvesića za 1:1
    00:48
    Izenačujoči zadetek Maria Kvesića za 1:1
  • Zadetek Egnatie za vodstvo z 1:0
    00:55
    Zadetek Egnatie za vodstvo z 1:0

Trije doseženi zadetki na vročem gostovanju so vedno pozitivna popotnica, ki jo lahko moštvo odnese na povratno srečanje pred domačim občinstvom. Po drugi strani pa je bila v Albaniji znova razgaljena zadnja vrsta slovenskih prvakov, ki je na prvih dveh tekmovalnih tekmah letošnje sezone prejela pet zadetkov. Na uvodni tekmi drugega kvalifikacijskega kroga prestižne Lige prvakov so Celjani remizirali z Egnatio, ki se je znova izkazala za trd oreh, ki lahko zagreni življenje aktualnim slovenskim prvakom.

Albanci so povedli že v sedmi minuti, nato pa so Celjani ob koncu prvega in začetku drugega polčasa uprizorili popoln preobrat, za katerega je bil zaslužen predvsem odlični kapetan Mario Kvesić. Trdoživi gostitelji so izenačili, potem ko je znova zatajila celjska obramba, ki je domačim enostavno puščala preveč prostora. Obe ekipi sta do konca srečanja dosegli še po en zadetek in se na koncu razšli z atraktivnih in poštenih 3:3.

Celjska kakovost v napadu je nesporna, za napredovanje in vzdrževanje sanj o igranju med evropsko elito pa bodo morali nogometaši iz knežjega mesta nujno zakrpati luknje v obrambi, ki so prevelike in prepogoste. Tega se zaveda tudi osrednji branilec slovenskih prvakov Damjan Vuklišević: "Bila je tekma vzponov in padcev. Začeli smo slabo, znova smo klonili po prekinitvi. Potem smo se pobrali in prišli do preobrata, a smo kmalu znova prejeli zadetek. Zgodba se je ponovila tudi po našem tretjem zadetku, ponovno nismo bili zmožni zadržati vodstva. V Celje se vračamo z začetnim izhodiščem."

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Stavnice so pred tekmo več možnosti dajale grofom, ki so na jugovzhod Evrope prišli v vlogi favorita, a zavedajoč se, da pred njimi ni enostavna naloga. Vuklišević poudarja, da enostavno prejemajo preveč zadetkov: "Že na prijateljskih tekmah smo prejemali prepoceni zadetke. Res je, da smo bili v vlogi favorita, a to je treba dokazati na igrišču. Za napredovanje bomo morali iti v Celju na glavo," je povedal 31-letnik, ki pa se obenem zaveda, da lahko s prve tekme iz Albanije potegne tudi veliko pozitivnega: "Videli smo, da si lahko priigramo veliko priložnosti. Enostavno moramo zmanjšati število prejetih zadetkov."

Povratno tekmo v knežjem mestu, kjer bodo Celjani lovili napredovanje v tretji krog kvalifikacij za najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje, si boste lahko naslednji torek (28. julij) ogledali na Kanalu A in VOYO.

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KOMENTARJI1

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tmj
23. 07. 2026 11.54
zalostna podoba celja, kaj lahko naredi en trener ki nima znanja..kaj so ti crnci vec vredni me zanima..
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