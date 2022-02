Slovenke še naprej odločno ciljajo na drugo mesto

Pred reprezentanco, leto 2022 je pričakala na visokem 48. mestu Fifine lestvice, so novi izzivi. V letu 2022 se bodo sklenile kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2023 v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Slovenija odločno cilja na 2. mesto v kvalifikacijski skupini I in dodatne kvalifikacije. Z zadnjim remijem proti Grčiji si je naša reprezentanca otežila pot do cilja, a ima še vedno vse v svojih rokah in nogah. V kvalifikacijski skupini je na vrhu Francija (18 točk), sledita ji Wales (13) in Slovenija (11). Slovenija kvalifikacije nadaljuje aprila, ko jo najprej čaka gostovanje v Kazahstanu (8.4.) in v Franciji (12.4.), v septembrskem ciklu pa bo Slovenija doma gostila Kazahstan (2.9.), za konec pa gostovala pri Walesu (6.9.). "Priprave so v tem prehodnem obdobju dobrodošle. To bo čas, ko se lahko posvetimo delu tehnično-taktičnega karakterja, predvsem pa dinamični tehniki igre za naprej, kar nam je ključno. V ekipo se vrača Pamela Begić, ki je bila na zadnji akciji v procesu premisleka. Upam in verjamem, to lahko trdim po pogovoru z njo, da bo še nekaj časa na razpolago reprezentanci, pred katero je v sklopu priprav tudi pripravljalna tekma proti Hrvaški. Za nas od leta 2018 naprej prijateljskih tekem ni. K temu je pripomogla psihologija, predvsem pa dejstva igralk na terenu, vse skupaj pa je imelo za posledico rezultatski napredek reprezentance," je za uradno spletno stran dejal selektor Borut Jarc.