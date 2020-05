Rožman pred polfinalom: Pokal je naš primarni cilj

Slovenski nogometni trener Simon Rožman je presrečen, da ga je trenerska pot vodila na Reko, kjer kot glavni trener HNK Rijeke zares uživa. Priznava, da gre za naslednji korak na poti. Čeprav se je soočil tudi s posledicami, ki jih je pustil koronavirus pa je to zanj in za ekipo že mimo, tako da so Rečani že povsem koncentrirani na tekmovalne izzive, saj se sezona ta konec tedna s polfinalom hrvaškega pokala tudi nadaljuje. Da je njegova ekipa minulo pripravljalno obdobje kar dobro izkoristila (deloma) potrjuje tudi rezultat prijateljske tekme proti prvoligašu Istri iz Pulja, ki so jo Rečani dobili s kar 5:1, kar je odlična napoved za polfinale z Osijekom. "Boljši smo bili v drugem polčasu. prvi ni bil posebej dober. Še veliko moramo postoriti ta teden,." je tamkajšnjim novinarjem hitel pripovedovati 37 letni strokovnjak iz Štor pri Celju, ki je v karieri vodil NK Celje, NK Domžale, od septembra lani pa je na klopi HNK Rijeka. "Prehitro izgubljamo žogo, prikradejo se nam manjše napake, zaradi katerih ne moremo razviti želele igre. Drugi polčas proti Istri je bil že približno pravi. Treba je poudariti, da so ponujeno priložnost odlično izkoristili naši mladi nogometaši," je še dejal Slovenec na hrvaški klopi.



V nedeljo bo šlo na Hrvaškem zares. Polfinale pokala proti odlični ekipi Osijeka. "Za nami je trimesečna prisilna pavza od tekem, kar se nam utegne poznati. Sploh, ker bomo že takoj pred sabo imeli zahtevno nalogo in velik vložek. V pokalu imamo visoke cilje, zato pričakujemo dober rezultat proti odličnim Osiječanom. Tekma bo povsem drugačna od tiste prijateljske proti Istri. Naredili bomo vse, da se dokopljemo finala."