Sevilli mestni derbi proti Betisu

Španska Primera Division se vrača v pospešenem ritmu. V dobrem mesecu bodo ekipe odigrale 110 tekem, oziroma preostalih enajst krogov. Začelo se je z andaluzijski mestnim derbijem med Sevillo in Betisom na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. Gostitelji so bili veliko boljši tekmec že v prvem polčasu, a so oba zadetka dosegli v nadaljevanju. Argentinec Lucas Ocampos je že v 10. minuti stresel prečko, Sevilla je imela ob tem še kopico obetavnih situacij v napadu, zeleno beli pa so bili v prvem delu povsem brez priložnosti. Betis v prvem delu niti enkrat ni streljal v okvir vrat.

Že po nekaj minutah nadaljevanja so gostitelji dobili enajstmetrovko, potem ko je ob podaji s kota nekdanji nogometaš Barcelone Marc Bartrastoril prekršek nad Luukom de Jongom. Gosti se z odločitvijo nikakor niso strinjali in sledila je daljša prekinitev, a je obveljala "sodniška". Ocampos je zanesljivo izvedel strel z bele pike (1:0). Odločitev o zmagovalcu je padla že dobrih pet minut kasneje, ko je igralec tekme Ocampos asistiral, Brazilec Fernandopa z glavo zabil za končnih 2:0. V preostanku tekme so imeli sicer precej več od igre gostujoči nogometaši, a so bili še naprej brezzobi v napadu in ostalo je pri zanesljivi zmagi belo-rdečih.

Izid, 28. krog:

Sevilla - Betis 2:0 (0:0)

Ocampos 56./11-m, Fernando 62.