West Ham blizu obstanka, Leeds se po 16 letih vrača med elito

Nogometaši West Hama so na zadnji tekmi 36. kroga angleškega prvenstva premagali Watford s 3:1 in naredili velik korak k obstanku v Premier League. West Ham je trenutno na 15., Watford pa na 17. mestu v 20-članski ligi. Izbranci Davida Moyesa so vse dvome o "jubilejni" deseti zmagi v tej kaotični sezoni razrešili v prvi polovici tekme, ko so zadeli Michail Antonio, Tomaš Souček in Declan Rice, za goste pa je častni gol v drugem polčasu dosegel Troy Deeney. V elitnem angleškem ligaškem tekmovanju je v tej sezoni prvo mesto po dolgih tridesetih letih osvojil Liverpool, na sporedu pa so tekme predzadnjega kroga.

icon-expand Marcelo Bielsa FOTO: AP Nogometaši Leeds Uniteda, kluba s slavno zgodovino, se po 16 letih vračajo med angleško elito. Prvo mesto v drugi angleški ligi so si zagotovili, potem ko je West Bromwich Albion v predzadnjem krogu izgubil proti Huddersfield Townu z 1:2, tako da je razlika med njim in vodilno ekipo ostala zdaj nedosegljivih pet točk. Leeds, trikratnega angleškega prvaka, je nekaj časa vodil tudi slovenski trener Darko Milanić, zdaj pa na trenerski klopi sedi slavni Argentinec Marcelo Bielsa. WBA je s porazom ponudil priložnost Brentfordu, da ga v soboto prehiti na drugem mestu, ki še neposredno vodi v elitno ligo. Izid:

Wesr Ham - Watford3:1 (3:0)

Antonio 6., Souček 10., Rice 36.; Deeney 49.