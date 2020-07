Maribor v nadaljevanju napolnil mrežo Aluminija, Velenjčani brez zmage v sodnikovem podaljšku

Bravo je bil na svoji zadnji prvenstveni tekmi v sezoni izrazit favorit. Dvoboj je začel s po 13 zmagami in porazi ter devetimi remiji, ob 24 izgubljenih tekmah pa so po točko gostje iztržili na 11 dvobojih. Poleg tega je Rudar v tej sezoni izgubil vse tri prvenstvene obračune z Bravom, a ga je ugnal v pokalnem tekmovanju. Presenetljivo so povedli Velenjčani. Po akciji s kota je v Šiški srečno zadelAdam Vošnjak, prvič v sezoni, ko ga je ob golovi črti žoga zadela v nogo, obenem pa je slabo posredoval vratar domačihIgor Vekić. Varovanci trenerja Dejana Grabića so se tako znašli v težjem položaju v boju za šesto mesto na lestvici, ki so ga pred tekmo držali z dvema točkama prednosti pred sežanskim Taborom. Do konca polčasa se namreč izid ni več spremenil, četudi so domači zatresli mrežo ob koncu tega dela igre, a iz prepovedanega položaja. Obenem je Tabor doma po prvih 45 minutah proti Muri vodil z 1:0.

Ljubljančani so prevzeli pobudo v drugem delu, a je bila ta premoč jalova. Vse do 76. minute, ko je zaporedna poskusa Aljoše Matka in Ganca Ibrahima Mensaha zaustavil vratar Matej Radan. A se je Rudarju ponovilo kot že nekajkrat v sezoni, da je izgubil zmago v izdihljajih tekme. V protinapadu Brava je po levi strani v kazenski prostor pritekel rezervist Mensah in izenačil v zadnji minuti rednega dela tekme. Bravu je šel na roko tudi izid v Sežani, kjer je Mura v nadaljevanju dvakrat zadela za zmago z 2:1.



Maribor v nadaljevanju napolnil mrežo gostiteljev

Mariborčani so napovedovali, da v Kidričevem ne bodo brez motiva. Zmaga bi jim ob porazu oziroma remiju Olimpije v Celju, omogočila drugo mesto, za kar se jim je bilo vredno truditi. Da to resnično mislijo, je dokazal začetek, prevzeli so pobudo, toda idej, ki bi jih pripeljale do priložnosti, na začetku niso imeli. Kot da bi čakali deseto minuto in napovedano zamenjavo v ekipi. Takrat je iz igrišča odšelAleksander Rajčević, ki je s tem po desetih letih odigral zadnjo tekmo v mariborskem dresu, saj odhaja v matični klub Koper. Ob igrišču je prejel darilo (sliko) vodstva kluba, ob igrišču pa so ga pričakali tudi njegovi nekdanji soigralci na čelu s Petrom Stojanovićem in Markom Šulerjem. Po menjavi in krajši prekinitvi so bili Mariborčani nekoliko bolj nevarni. V 18. minuti je Luka Zahović prišel do strela z glavo, a je bil položaj pretežak, da bi presenetil soimenjaka na vratih Aluminija Luka Janžekovića. Z glavo je poskušal tudi Jasmin Mešanović, a zadel le enega od domačih branilcev. V 30. minuti je domača obramba blokirala še strel Zahovića, odbito žogo pa je Amir Dervišević poslal v zunanji del mreže. Na drugi strani je Aluminij v prvem delu izvedel nekaj obetajočih protinapadov, toda napadalci do nevarnejšega strela niso prišli.