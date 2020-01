Vzhičeni Laro Setien: Jeb***, moj oče bo treniral Lea Messija

Čeprav Quique Setien do zdaj še ni vodil nogometnega kolektiva najvišje kakovostne ravni in v trenerski vitrini (za zdaj) še nima omembe vredne lovorike, je večina najzvestejših privržencev Barcelone z navdušenjem pozdravila njegov prihod na trenersko klop katalonskega ponosa.



To potrjujejo tudi rezultati anket v številnih španskih športnih časnikih in na spletnih portalih, iz katerih je razvidno, da je več kot polovica (La Vanguardia, Mundo Deportivo, Sport ...) anketirancev in anketirank podprlo potezo vodstva kluba s Camp Noua. Tudi v zadnjih sezonah izredno uspešni, a pred tedni odstavljeni strateg Tottenhama, Mauricio Pochettino, ki je bil edini (resni) Setienov protikandidat, je prejel precej manj glasov, kar dovolj zgovorno priča o spoštovanju privržencev Barcelone do načina igre, ki ga goji novi strateg Blaugrane.