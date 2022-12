Vzpodbudne novice: Pelejevo zdravstveno stanje nekoliko boljše

Peleja so v bolnišnico sprejeli pred tednom dni, v tem času pa so se v javnosti in brazilskih medijih pojavile skrbi, da je njegovo zdravstveno stanje zelo slabo. Njegova družina je nedavno zanikala, da se Pele ne odziva na zdravljenje raka.

Zdravstveno stanje Peleja "se izboljšuje, še posebej tisto, povezano z obolenjem dihal", je sporočila ekipa, ki zdravi zvezdnika. Dodali so, da je še vedno v običajni bolniški sobi, pri zavesti in da ni novih zdravstvenih zapletov.