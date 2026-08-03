Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Wales ne bo podprl ponovne izvolitve Infantina

London, 03. 08. 2026 11.32 pred 7 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Kot prva posamezna nogometna zveza je Wales (FAW) javno umaknil svojo podporo kandidaturi predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina za ponovno izvolitev marca prihodnje leto. Infantino je sicer prejšnji teden umaknil svoj sporni načrt prodaje deležev v velikih tekmovanjih pod njenim okriljem zasebnim vlagateljem.

"Nedavne pomanjkljivosti na področjih odgovornega upravljanja, procesov odločanja, vodenja, vrednot, upravljanja z deležniki, komunikacije in sposobnosti presoje so privedle do tega, da je FAW izgubila zaupanje v Infantina, da še naprej vodi svetovni nogomet," je angleški Sky News povzel sporočilo Nogometne zveze Walesa (FAW).

Gianni Infantino je bil v zadnjem obdobju kritiziran zaradi sporne prodaje deležev svetovnega prvenstva.
Gianni Infantino je bil v zadnjem obdobju kritiziran zaradi sporne prodaje deležev svetovnega prvenstva.
FOTO: AP

Soorganizator evropskega prvenstva, ki bo prihodnje leto potekalo v Združenem kraljestvu in na Irskem, s tem potrjuje umik svoje podpore kandidaturi Giannija Infantina za ponovno izvolitev za predsednika Fife za mandat 2027-2031. Nogometna zveza Walesa je o tej odločitvi obvestila Fifo tudi pisno. "Da se dobrobiti nogometa ne postavlja na prvo mesto, je napaka, ki je ne moremo sprejeti," je po poročanju tujih tiskovnih agencij še zapisano v izjavi.

Preberi še Konec je! Fifa in Infantino opustila načrt o prodaji deleža

Infantino je po ostrem nasprotovanju nogometne javnosti prejšnji teden umaknil svoj načrt, da bi s prodajo dela komercialnih pravic Fife, vključno s tistimi za svetovno prvenstvo, potencialno zaslužil milijarde. Švicarja je med drugim ostro kritizirala Evropska nogometna zveza (Uefa), katere član je tudi Wales. Dogajanje se je zdaj osredotočilo na razprave o Infantinovi prihodnosti, ta Fifo vodi od leta 2016.

Preberi še Nogomet je zmagal, a Uefa je jasna: Infantino je izgubil naše zaupanje

Če bo šlo vse po načrtih, namerava Infantino v skladu s statutom še zadnjič kandidirati za predsednika Fife s štiriletnim mandatom na 77. kongresu Fife v maroškem Rabatu 18. marca 2027. Zadnji rok za oddajo kandidatur je 18. november.

nogomet wales gianni infantino
24ur.com Odločitev Oceanije zadnji žebelj v krsto Infantinovega padlega načrta
24ur.com Uvedli bi preferenčni glas in ukinili volilne okraje
24ur.com OZP potrdil kandidaturo Vajgla
24ur.com Pobudniki referenduma kritični do oglasa, občina v kampanji ne bo sodelovala
24ur.com Zmagovalec Evrovizije poziva k izključitvi Izraela s tekmovanja
24ur.com Jun se je izognil odstavitvi: njegova stranka bojkotirala glasovanje
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vladna norost
03. 08. 2026 13.29
Infantilni conehead in ideje oranžnega...
Odgovori
+4
4 0
hamo1234
03. 08. 2026 13.06
Ja Gianni je skusil norost Trumpa in njegovih idej. :)
Odgovori
+5
5 0
EU Dig. Cenzura
03. 08. 2026 13.00
Ja ali sedet in obtoznice pa ne bo al kako? Pokradel je hotel prodat, na skrivaj se dogovarjal. A niso za vse isti vatli?
Odgovori
+3
3 0
asdfghjklč
03. 08. 2026 13.06
Dogovarjanje ni kaznivo . kaznivo je, ko se dejanje zgodi. Vse, kar je povedal, so bili predlogi in kaj se bo po vsej verjetnosti zgodilo, kar pa še ne pomeni, da se je. Sicer mi je za fuzbal tako vseeno, kot za tistega jastreba, ki je živel 500 let nazaj, ampak vseeno pa tu ni nič kaznivega storjeno. Potem so klubi tudi v prekršku in za kaznovanje in za zaprtje, ker se na skrivaj dogovarjajo o tem katerega igralca bodo kam poslali brez njegove vednosti?
Odgovori
-2
0 2
Lastniki česarkoli
03. 08. 2026 20.55
Od kdaj napeljevanje, dogovarjanje, planiranje kaznivega dejanja ni kaznivo dejanje ?
Odgovori
0 0
RUBEŽ
03. 08. 2026 12.47
Upam da ga ne podpre NIHČE.
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897