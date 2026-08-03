Wales ne bo podprl ponovne izvolitve Infantina

"Nedavne pomanjkljivosti na področjih odgovornega upravljanja, procesov odločanja, vodenja, vrednot, upravljanja z deležniki, komunikacije in sposobnosti presoje so privedle do tega, da je FAW izgubila zaupanje v Infantina, da še naprej vodi svetovni nogomet," je angleški Sky News povzel sporočilo Nogometne zveze Walesa (FAW).

Gianni Infantino je bil v zadnjem obdobju kritiziran zaradi sporne prodaje deležev svetovnega prvenstva. FOTO: AP

Soorganizator evropskega prvenstva, ki bo prihodnje leto potekalo v Združenem kraljestvu in na Irskem, s tem potrjuje umik svoje podpore kandidaturi Giannija Infantina za ponovno izvolitev za predsednika Fife za mandat 2027-2031. Nogometna zveza Walesa je o tej odločitvi obvestila Fifo tudi pisno. "Da se dobrobiti nogometa ne postavlja na prvo mesto, je napaka, ki je ne moremo sprejeti," je po poročanju tujih tiskovnih agencij še zapisano v izjavi.

Infantino je po ostrem nasprotovanju nogometne javnosti prejšnji teden umaknil svoj načrt, da bi s prodajo dela komercialnih pravic Fife, vključno s tistimi za svetovno prvenstvo, potencialno zaslužil milijarde. Švicarja je med drugim ostro kritizirala Evropska nogometna zveza (Uefa), katere član je tudi Wales. Dogajanje se je zdaj osredotočilo na razprave o Infantinovi prihodnosti, ta Fifo vodi od leta 2016.