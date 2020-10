Walker s strelom z razdalje zagotovil nove tri točke Cityju

Nogometaši Manchester Cityja so v sedmem krogu angleške Premier League slavili na gostovanju (1:0) pri Sheffield Unitedu in vpisali tretjo zmago in enajsto točko sezone. Edini zadetek na tekmi na stadionu Bramall Lane je dosegel bočni branilec sinjemodrih Kyle Walker.

icon-expand Kyle Walker in Rodrigo sta takole proslavila edini gol na tekmi. FOTO: AP Četa Pepa Guardiole je tako podaljšala niz neporaženosti na sedem tekem (v vseh tekmovanjih). Za nov komplet premierligaških treh točk pa je tokrat poskrbel 30-letni angleški branilec Kyle Walker. Ta je z natančnim diagonalnim strelom po tleh z desnico s kakšnih 27 metrov presenetil vratarja domačih Aarona Ramsdala, ki je tako v 28. minuti moral seči po žogo v mrežo. City je tudi v nadaljevanju tekme močno prevladoval na zelenici, kar osemkrat sprožil v okvir vrat (Sheffield United le enkrat na celi tekmi), toda izid se ni več spremenil. Izid:

Sheffield United - Manchester City 0:1 (0:1)

Walker 28. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke