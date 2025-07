Walker se poslavlja od Guardiole in se seli k novincu Premier lige

"Burnley je imel v izjemno prejšnjo sezono, zgrajeno na neverjetnem obrambnem zidu, zato komaj čakam, da pridem in dodam svoje izkušnje in kakovost ekipi, ki je videti kar vznemirljiva," je dodal.

"Navdušen sem, da sem, da sem tu. Ko sem govoril s Scottom in slišal o njegovih načrtih za naslednjo sezono, sem z veseljem sprejel priložnost. Tukaj je opravil neverjetno delo, saj je klub s 100 točkami popeljal nazaj v premier ligo in se skupaj veseliva vrnitve v največjo ligo na svetu," je dejal Walker.

Walker je bil ključni igralec tudi angleške reprezentance, saj je zanjo nastopil na 96 tekmah.

Postal je peta okrepitev Burnleyja to poletje, prišli so Max Weiss, Quilindschy Hartman, Axel Tuanzebe in Loum Tchouana, medtem ko so Bashir Humphreys, Marcus Edwards, Zian Flemming in Jaidon Anthony sklenili dosedanje posoje.