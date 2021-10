Wanda Nara ne popusti: Všeč mi je roka brez prstana!

Piše se novo poglavje v ljubezenski sagi med nogometašem Paris Saint Germaina Maurom Icardijem ter njegovo ženo in agentko Wando Icardi. Zaradi domnevne nezvestobe mu je Wanda zaprla vsa vrata, čeprav se je skušal skrušeni nogometaš znova dokopati do njenega srca. Toda nezvestoba običajno rodi nezvestobo in iz tega se ne more izcimiti nič dobrega. Tokrat vidno pretresena Argentinka si bo morala naliti čistega vina.

Mauro Icardi je mami svojih dveh hčera v nedeljo čestital ob materinskem dnevu, ki so ga praznovali v Argentini. Mediji so špekulirali o tem, da naj bi fotografije nastale pred časom. Objava je na družbenih omrežjih sprožila kar nekaj vprašanj, toda na vse skupaj je v ponedeljek odgovorila nogometaševa za zdaj še žena Wanda Icardi. V eni izmed zgodb je objavila svojo roko brez prstana ter pripisala, da ji je roka brez prstana bolj všeč. Ljubezenska drama se je začela v soboto, ko je Wanda na Instagramu objavila pomenljivo sporočilo: "Še ena družina, ki si jo uničil zaradi pocestnice!" Icardi naj bi imel afero z argentinsko manekenko in igralko Chino Suarez, ki naj bi bila tudi ženina prijateljica. Sedaj vidno pretresena in razočarana Wanda pa je očitno že pozabila na dogodke daljnega leta 2013, ko je bila poročena z Icardijevim soigralcem pri Sampadorii. Maxi Lopez, s katerim ima tri sinove, si sedaj zagotovo dovoli vsaj trohico veselja, čeprav je pred časom dejal, da je Icardiju, s katerim sta bila zelo dobra prijatelja, oprostil, ker mu je ukradel ženo.