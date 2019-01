Wanda Nara zatrjuje: Icardi je daleč od podaljšanja pogodbe z Interjem

"Nam se nikamor ne mudi, saj je snubcev za usluge Maura Icardija z vsakim dnem več. V stiku smo z dvema eminentnima španskima kluboma in s po enim angleškim in francoskim. Zneski, ki jih v teh dneh javnosti ponujajo številni mediji, so daleč od resnice," je v pogovoru za Gazzetto uvodoma dejala Nara, ki pušča odprte možnosti, da bi se na koncu vendarle izšlo po željah vodstva Interja. "S klientom se zavedava, da si v Milanu želijo Icardijevega ostanka. A ne pod ceno, ki si jo omenjeni nogometaš zasluži. Kot že rečeno, imamo zelo dobre odnose z različnimi ponudniki, ki kažejo veliko željo, da Maura Icardija zvabijo v svoje moštvo. Do zdaj še ni prišla zadovoljujoča ponudba Interja."



Dve nasprotujoči si zgodbi

Če je na isti dan najprej argentinska televizijska postaja TyC Sports objavila novico, da Icardi zagotovo ne bo podaljšal sodelovanja z evropskim klubskim prvakom iz leta 2010, so iz vrst slovite La Gazzette dello Sport v javnost poslali povsem nasprotujočo si informacijo, podkrepljeno s konkretnimi številkami, ki bi zadovoljile nogometaševo zastopnico o morebitnem ostanku argentinskega napadalca na kultnem San Siru.