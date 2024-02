Watson zapustil Maribor, prišel mlajši brat Jana Repasa

OGLAS

Max Watson na obračunu proti Olimpiji. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Težka odločitev, ampak glede na situacijo razumljiva. Max Watson je pustil velik pečat, oddelal je od prvega do zadnjega dne vse svoje obveznosti kot iz učbenikov. Bil je zgled profesionalnosti, a je ob predstavitvi vseh zadev izrazil željo po vrnitvi domov. Ko ti nekdo med skupnim obdobjem nameni toliko prizadevnosti, je treba upoštevati tudi človeško plat in pokazati veličino kluba. Ob tem pa je zgodba tudi poslovna uspešna. Ne gre zanemariti spoznanja, da smo za igralca, ki bi bil poleti prost, dobili spoštljivo odškodnino. Z naše strani zahvala Maxu za prispevek na igrišču, poklon za odnos izven igrišča in mu želimo obilo sreče v nadaljevanju kariere. Gre za tujca, ki je pustil delež in bi nam še prišel prav, toda ob upoštevanju vseh dejavnikov in ob spoznanju, da smo vmes že našli novo rešitev na štoperskem položaju, smo mu omogočili prestop," je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Marko Šuler FOTO: POP TV icon-expand

Po odhodu Watsona pa so iz Maribora sporočili, da bo odslej vijolične barve branil tudi mlajši brat Jana Repasa, 22-letni Žiga Repas, ki je podpisal pogodbo do leta 2027. "Zadeve glede njegovega prestopa so se odvijale že nekaj časa, a se žal odvile v zadnjih urah. Gre za prestop brez plačila odškodnine, z odstotki ob nadaljnji prodaji. Žiga je predviden za prihodnost, a se je hkrati že dokazal v slovenski ligi in je delal razliko v Domžalah. Pomenil bo dodatno moč v osrčju ekipe in zaostril konkurenco v zvezni vrsti ter lahko prinaša dodano vrednost v prihodnjem obdobju," o zadnji potezi pri sestavljanju kadrovskega mozaika in krepitvi moštva športni direktor Marko Šuler.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Repas je zaenkrat med prvoligaško konkurenco vknjižil 51 nastopov in se podpisal pod pet zadetkov. "Vtisi so vrhunski, res sem zelo vesel. Pomen kluba v slovenskem prostoru, a tudi v širši regiji, nam je vsem dobro znan. Meni še bolj zaradi družinske povezave. Vemo, da je Jan v zadnjih letih del kluba in je že tudi pustil določen pečat. Z njegove strani so bile besede o Mariboru v presežnikih in ob njegovih nasvetih verjamem, da bo prilagajanje hitrejše," je po podpisu pogodbe povedal novi vezist 16-kratnih državnih prvakov.