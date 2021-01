Watzke o prestopu Haalanda: Mnogi niso pripravljeni na takšen korak

"Če nas bo Erling zapustil, je to zato, ker bo šel v večji klub in veliko igralcev še ni pripravljenih na kaj takšnega. Če se odločiš, da greš v takšen klub, kot je na primer Real Madrid, moraš biti nogometaš najvišje ravni," je operativni direktor Borussie Hans-Joachim Watzke povedal za nemški Kicker .

Mnogi so prepričani, da bo Erling Haaland (desno) zaznamoval prihodnje desetletje.

Madridski Real naj bi bil v najboljšem položaju v bitki za Erlinga Brauta Haalanda, če gre verjeti poročanju španskega AS-a. 20-letni norveški čudežni deček je sicer na radarju številnih velikanov, potem ko je nase močno opozoril že v Salzburgu, zdaj pa podira rekorde v Borussii Dortmund. Ne le na domačem prvenstvu, Haaland blesti tudi v Ligi prvakov.

"Erling in njegov agent (Mino Raiola, op. a.) se zavedata, kaj imamo. Toda lahko mu svetujem, da gre po poti Lewandowskega. Ko je odšel od tukaj, je postal svetovna zvezda, tega pa se ne da doseči v zgolj enem letu," je še pojasnil Watzke. Te besede pa sovpadajo s poročanjem AS-a izpred nekaj dni, da naj bi Real 'operacijo Haaland' izvedel prav v letu 2022.

Prav Haaland in mladi francoski napadalec Kylian Mbappe naj bi bili imeni, ki si ju Real želi zagotoviti po poletju 2021. Imeni, ki bi časovno sovpadli s še enim pomembnim projektom – prenovljenim stadionom Santiago Bernabeu. Haalanda v Madridu vidijo kot naslednika Karima Benzemaja, ki ima sicer pogodbo z Realom do leta 2022, toda pri svojih 33 letih ni več med najmlajšimi in je že v jeseni svoje kariere.