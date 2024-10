Wayne Rooney podprl ten Haga in prst usmeril v nogometaše

Nekateri angleški mediji so v minulem tednu sicer poročali, da bo United slej kot prej odpustil ten Haga, kot naslednika pa so omenili nekdanjega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja , ki bi klub začasno vodil do konca sezone, nekdanjega Chelseajevega trenerja Thomasa Tuchla , ki je trenutno brez službe, ter nekdanjega angleškega selektorja Garetha Southgata , ki je govorice že zanikal.

A aktualni trener angleškega drugoligaša Plymouth Argyla rešitve ne vidi v menjavi trenerja sredi sezone: "Prevečkrat se zgodi, da trenerji izgubijo službo, nato pa sledi gradnja nove ekipe z drugim trenerjem, čas in priložnosti za lovorike pa gredo mimo. Ten Hag je fantastičen trener, ki preživlja težko obdobje in sedaj potrebuje le podporo."

Legendarni Unitedov napadalec je namesto v trenerja prst usmeril v nogometaše njegovega nekdanjega kluba: "Ko ti ne gre, moraš samo skloniti glavo, trdo trenirati in se boriti za povratek na vrh. In to ne velja samo za trenerja. Če si nogometaš Manchester Uniteda sta osnovni vrlini trud in predanost, česar pri Unitedovih nogometaših ne vidim dovolj. Slava tega kluba je bila zgrajena na trdem delu in miselnosti, da se nikoli ne sme obupati."