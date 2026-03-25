Nogomet

Vipotnik: Zdrava konkurenca je za selektorja zelo pozitivna

Brdo pri Kranju, 25. 03. 2026 16.13

Božidar Bulat R.S.
Žan Vipotnik

Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje s pripravami na prihajajoči prijateljski tekmi z Madžarsko in Črno goro. Nogometaši so do zdaj že dodobra spoznali nove taktične zamisli, ki jih je s svojim prihodom na trenerski stolček prinesel novi trener Boštjan Cesar. Med njimi je tudi Žan Vipotnik, ki po prestopu iz francoskega Bordeauxa k angleškemu Swansea Cityju v letošnji sezoni Championshipa kaže izvrstne predstave. Trenutno je prvi strelec lige s 17 zadetki.

Žan Vipotnik se je izbrani vrsti pridružil v življenjski formi. Nekdanji član Maribora se je v Wales k tamkajšnjemu Swansea Cityju preselil v sezoni 2024/25, ko je zapustil potapljajočo se ladjo francoskega Bordeauxja. V svoji krstni sezoni na Otoku je na 44 tekmah dosegel 7 zadetkov. V letošnji je po 39 odigranih krogih že pri številki 17. Posledica njegovih predstav je nova dolgoročna pogodba do leta 2030 in zanimanje klubov iz Premier lige. "Prvo leto v Championshipu je bilo težko. Liga je zanimiva," o igranju na otoku pravi Vipotnik in hkrati poudarja, da ga je prisotnost na pripravah pred sezono in miselnost pripeljala do točke, kjer je zdaj.

Ob odsotnosti prvega napadalca Benjamina Šeška bo Vipotnik ob Andražu Šporarju glavni adut Boštjana Cesarja za doseganje zadetkov Slovenije na tekmah proti Madžarski in Črni gori. Z menjavo selektorja se v garderobi med soigralci čuti tudi svežina. 23-letni napadalec pravi, da je sprememba očitna: "Strokovni štab je drugačen od prejšnjega. Eni so ostali, drugi so novi. Prisotna je pozitivna energija."

"Imamo kakovostne napadalce. Vsi smo v dobri formi in dobro delujemo na igrišču. Zdrava konkurenca je za selektorja zelo pozitivna. Je pa na vsakem posamezniku, da svojo nalogo opravi čim bolje in si s tem prisluži igranje na sobotni tekmi," je zaključil Vipotnik.

Slovenci bodo obe prijateljski tekmi odigrali v gosteh. Najprej bodo odigrali tekmo proti Madžarom 28. marca v Budimpešti, nato pa 31. marca v Podgorici proti izbrani vrsti Črne gore.

