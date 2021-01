Wenger: 17-letni Zlatan mi je dejal, da ne hodi na preizkušnje

71-letni Francoz, zdaj vodja oddelka FIFA za globalni razvoj nogometa, si je ime ustvaril v severnem Londonu, kjer je med leti 1996 in 2018 kot strateg poveljeval topničarjem. Rdeče-beli so z njim (med drugim) kar trikrat osvojili naslov angleškega prvaka. Leta 2006 so prišli vse od finala Lige prvakov, v Parizu so izgubili proti Barceloni. Vedno izjemno zanimiv sogovornik je razkril, zakaj mu je uspelo preporoditi klub: "Ko kot trener, menedžer, prideš v nov klub, se moraš zavedati, da v tebi vidijo vodjo. Pokazati jim moraš, kako se obnašati, česa ne tolerirati. /.../ Vztrajal sem pri tem, da se spoštuje nasprotnika, tradicijo, navijače. Poudarjal sem, da nas povprečnost ne sme zanimati."

Arsenal je pod Wengerjem gojil zelo prepoznaven slog igre. Skoraj vedno je imel pobudo: "Žogo smo imeli v svoji posesti 60 do 70 odstotkov igralnega časa. Arsenal je bil spoštovan tudi zaradi tega. Agenti so mi dostikrat rekli, da mi lahko ponudijo izvrstnega igralca, a v isti sapi dodali, da se bržčas ne bi vklopil v naš sistem igre." Je eden tistih trenerjev, pionirjev, ki so v nogomet vpeljali znanost. Ničesar ni želel prepustiti naključju. Drži pa, da je zbiranje informacij, podatkov, v minulih dveh desetletjih tako močno napredovalo, da je že težko ločiti zrno od plevela:"Danes smo preplavljeni z informacijami. Sodoben trener se mora opreti le na dva ali tri podatke, s pomočjo katerih lažje sprejme določeno odločitev. Znanost ti mora biti v pomoč, ne sme pa te nadvladati."Še vedno, kot pravi, je nogomet nepredvidljiv šport, v katerem je ključna kakovost igralcev: "V nogometu je odločilna sposobnost biti nepredvidljiv. Že desetletje in pol si branilci razbijajo glavo s tem, kako zaustaviti Lionela Messija In Cristiana Ronalda, pa vendar omenjena gol ali več zabijeta skoraj vsak konec tedna."

22 let pri Arsenalu ni prineslo zgolj lepih trenutkov, ampak tudi težke, je iskren strateg iz Strasbourga. Ko so prišli slabši časi, med navijači topničarjev ni bil več najbolj priljubljen. Večkrat so mu očitali, da je spregledal številne talente, ki so se nato v izvrstne nogometaše razvili v drugih klubih. PrimerZlatan Ibrahimović: "Zlatan je v Arsenal prišel pri 17-ih letih, jaz ga nisem poznal. Pripeljal ga je eden od naših skavtov. /.../ Rekel sem mu, da si bom ogledal, kako igra in da če bo dober, da bomo podpisali pogodbo z njim. On mi je odgovoril, da ne hodi na preizkušnje," se je zdaj že kultnega pogovora z nasmehom na obrazu spomnil Le Professor. Zakaj takšen vzdevek? Preverite v videu ... Tudi vsa ostala izjemno zanimiva predavanja z omenjene športno-marketinške konference si še vedno lahko ogledate na www.sporto.si.